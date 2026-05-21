Línea 1 del Metro de Bogotá: cierran calzadas exclusivas de TransMilenio en la avenida Caracas por obras del viaducto

El proyecto de infraestructura de transporte más importante de la capital del país entra en una nueva fase de intervención vial. La Empresa Metro de Bogotá (EMB) confirmó que, a partir de este viernes 22 de mayo de 2026, se pondrán en marcha las obras de construcción del viaducto de la Línea 1 sobre el corredor de la avenida Caracas, específicamente entre las calles 67 y 69.

Metro de Bogotá: revelan plan para extender la Línea 1 hasta la calle 100 y cambiar la movilidad del norte

Esta sección del megaproyecto corresponde al espacio urbano donde operaba la antigua estación Flores del sistema de transporte masivo TransMilenio, estructura que fue desmontada previamente para dar paso a la cimentación de la red del metro elevado.

Obras del metro de Bogotá. Foto: Guillermo Torres / Semana

Plan de Manejo de Tránsito y operación del transporte público

Para mitigar el impacto en la movilidad de este sector de la localidad de Chapinero, las autoridades de tránsito distritales estructuraron un plan de manejo de tránsito especial.

La principal modificación radica en el cierre total de las calzadas de uso exclusivo (BRT) de TransMilenio en el tramo comprendido entre las calles 67 y 69.

Pese a esta restricción, los buses articulados y biarticulados del sistema masivo continuarán prestando su servicio comercial habitual por la zona, desviando temporalmente sus recorridos hacia la calzada mixta.

Los automotores particulares de los residentes de la zona compartirán el espacio vial disponible bajo las debidas señalizaciones dispuestas.

Rutas peatonales habilitadas

La logística del proyecto también contempla garantizar la seguridad de los ciudadanos que se desplazan a pie por este neurálgico eje comercial y universitario.

Se informó que el cruce y paso peatonal seguro sobre la avenida Caracas a la altura de la calle 69 se mantendrá habilitado exclusivamente por el costado norte de la intersección.

Se recomienda a todos los usuarios del corredor vial que planifiquen sus desplazamientos diarios con suficiente anticipación, consulten las plataformas de navegación y utilicen las rutas alternas disponibles, con el fin de prevenir demoras o contratiempos durante el desarrollo de las obras del viaducto.

🚧 A partir del 22 de mayo, continuaremos con la construcción del viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá en la av. Caracas entre calles 67 y 69, sector donde se ubicaba la antigua estación de @TransMilenio Flores.

✨ Seguimos avanzando en la transformación de la movilidad de… pic.twitter.com/xobGkFqkaP — Metro de Bogotá (@MetroBogota) May 21, 2026

Aunque en principio este tipo de medidas pueda generar complicaciones de movilidad para las personas que a diario tienen que circular la zona, se prevé que el metro de Bogotá sea un alivio para las congestionadas vías capitalinas.

El Metro de Bogotá no será como lo imaginaba: el abc de sus trenes

Además, esto serviría para reducir los tiempos de desplazamiento entre diferentes puntos de la ciudad; mientras las obras están en proceso, es importante revisar constantemente la información oficial que se va publicando, pues, de ese modo, se pueden conocer las modificaciones que se van haciendo con el avance de las obras.