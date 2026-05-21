Extorsión en Bogotá: cifras actualizadas y cómo denunciar

Bogotá, la ciudad en donde las micro, pequeñas y medianas empresas siguen siendo la base principal del tejido empresarial en el territorio, se mantiene alerta de cara a una de las problemáticas que más ha azotado a la historia del país: la extorsión.

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Con el objetivo de hacerle frente a este conflicto –que ha disminuido en el último año–, la Secretaría Distrital de Seguridad explicó a la ciudadanía los mecanismos que tienen para protegerse de esta problemática y su realidad este 2026.

La extorsión en Bogotá en 2026

De acuerdo con la actualización más reciente de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, reportada el pasado viernes, 15 de mayo, la extorsión bajó en la ciudad en un 15,1% en 2026. Esto, luego de reducirse las denuncias de esta problemática el año anterior en comparación con el 2024.

Las autoridades capturaron en 2025 a más de 280 por extorsión en la ciudad, entre los que destacaron 40 integrantes del ‘Tren de Aragua’, una de las bandas señaladas por azotar a la comunidad capitalina en esta modalidad delincuencial.

Sin embargo, esto no es suficiente para las autoridades distritales y, por ende, le recordaron a la ciudadanía la importancia que tiene la denuncia de estos delincuentes e instaron a cualquier víctima a denunciar a través de los canales autorizados.

“La denuncia sí cuenta. Cada reporte ciudadano permite identificar patrones, fortalecer las investigaciones y avanzar en la captura de los delincuentes responsables de estos hechos”, aseguró el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo.

¿Cómo denunciar una extorsión en Bogotá?

La Alcaldía de Bogotá especificó que cualquier persona que esté siendo víctima de extorsión puede comunicarse de inmediato con las autoridades. Especificaron los canales por los que podrán alertar la problemática:

Línea telefónica 165 del Gaula de la Policía.

Denunciar virtualmente en la plataforma de la Policía Nacional.

Plataforma virtual de la Fiscalía General de la Nación.

De esta forma, el Gaula de la Policía coordina la reacción de las autoridades con fiscales especializados en extorsión; así es posible reconocer el hecho puntual, avanzar en la investigación, ampliar la denuncia y adelantar las acciones necesarias para identificar y capturar a los responsables.

La ciudadanía puede tener en cuenta que el distrito brinda un acompañamiento y la orientación necesaria para las víctimas que alerten el hecho.

Acompañamiento y orientación para las víctimas

El equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), de la Secretaría de Seguridad, se encarga de orientar y acompañar a las víctimas en su proceso. Entendiendo el temor de la ciudadanía y las retaliaciones que se advierten, la entidad distrital promete brindar las herramientas para que las víctimas estén seguras.

Las personas afectadas por casos de extorsión o cualquier otro delito pueden comunicarse a la línea (601) 3779595, extensión 1137, mediante la cual recibirán asesoría y acompañamiento institucional.