Bogotá

Extorsión, tortura y lavado de activos: el mapa financiero del ‘Tren de Aragua’ que fue desarticulado por el Gaula de la Policía

Los bienes incautados por las autoridades están avaluados en más de 8.100 millones de pesos. Se sellaron los denominados “sindicatos”.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
17 de diciembre de 2025, 12:13 p. m.
Finanzas criminales del Tren de Aragua
Finanzas criminales del Tren de Aragua Foto: Policía metropolitana de Bogotá

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación asestaron un golpe estructural a las finanzas del ‘Tren de Aragua’ en Bogotá, tras materializar nueve medidas cautelares de extinción de dominio sobre bienes utilizados por esta organización criminal transnacional para sostener su operación en la capital del país.

La extradición de un cabecilla del Tren de Aragua a Venezuela abrió un debate sin precedentes en la Corte Suprema: ¿es válido enviarlo a un gobierno ilegítimo?
Finanzas criminales del Tren de Aragua
Finanzas criminales del Tren de Aragua Foto: Policía metropolitana de Bogotá

La ofensiva fue liderada por el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (GAULA), a través de la Comisión Especializada Contra las Finanzas Criminales (CEFIC), y permitió afectar seis bienes inmuebles, dos sociedades comerciales y una matrícula mercantil, con un avalúo cercano a los 8.100 millones de pesos.

Entre los bienes figuran un hotel y varios establecimientos nocturnos ubicados en las localidades de Bosa y Kennedy, que operaban bajo la fachada de sindicatos.

De acuerdo con las autoridades, estos lugares eran utilizados para la venta de estupefacientes, la comercialización de licor adulterado, la explotación sexual, el almacenamiento de armas de fuego y la planeación de cobros extorsivos.

Bogotá

Bogotá Despierta en 2025: horarios extendidos y ofertas culturales en Navidad

Bogotá

A alias Peliteñida se le acabó el negocio con colados en TransMilenio: fue trasladada a Centro de Protección junto a cinco revendedores

Bogotá

Fuertes lluvias y granizo en varios puntos de Bogotá colapsaron la movilidad en la Autopista Norte

Vehículos

Rotación del pico y placa en Bogotá: horarios y restricciones del miércoles 17 de diciembre de 2025

Bogotá

Así cayó en Bogotá la red criminal de extorsión carcelaria más grande del país: operaba desde La Picota y el Buen Pastor

Bogotá

Incendio en reconocido centro comercial del norte de Bogotá generó emergencia. Personas fueron evacuadas del lugar

Bogotá

“Yo le pedía a Dios y a mi papá que no me dejaran morir”: joven sobreviviente de la tragedia en Antioquia contó cómo sucedió todo

Mundo

Estados Unidos aumentó millonaria recompensa contra temido líder del Tren de Aragua

Mundo

Estados Unidos sanciona a modelo y DJ venezolana por vínculos con el Tren de Aragua; trabajaba en discotecas en Colombia

Nación

Identifican a los capturados tras la balacera en centro comercial de Bucaramanga. Podrían estar relacionados con el Tren de Aragua

Exclusivo: presidente Gustavo Petro decidirá si abre negociación con el grupo terrorista transnacional Tren de Aragua
Finanzas criminales del Tren de Aragua
Finanzas criminales del Tren de Aragua Foto: Policía metropolitana de Bogotá

Las investigaciones establecieron que los inmuebles habrían sido adquiridos con recursos provenientes de extorsiones a comerciantes, tráfico de drogas y otras rentas ilegales, con el fin de lavar activos y financiar la expansión criminal del ‘Tren de Aragua’ en Bogotá.

Uno de los predios afectados es el Hotel Los Potrillos, señalado como escenario de retenciones y torturas contra víctimas de extorsión durante 2023.

Este inmueble estaría relacionado con alias ‘Mizon’, identificado por las autoridades como cabecilla del grupo delincuencial ‘Los Maracuchos’ y enlace directo con la estructura del ‘Tren de Aragua’.

El Tren de Aragua pide pista al Gobierno Petro para meterse en la “paz total”
Finanzas criminales del Tren de Aragua
Finanzas criminales del Tren de Aragua Foto: Policía metropolitana de Bogotá

En el marco de la misma operación fue capturado alias ‘Luis Maracucho’, presunto cabecilla zonal en la localidad de Chapinero.

Según la investigación, este hombre lideraba la distribución de marihuana, base de coca y 2CB en sectores como el Parque de Los Hippies, utilizando domiciliarios en motocicleta como fachada, y estaría vinculado a extorsiones y a dos homicidios ocurridos este año en el nororiente de la ciudad.

Finanzas criminales del Tren de Aragua
Finanzas criminales del Tren de Aragua Foto: Policía metropolitana de Bogotá

La Policía aseguró que continuará atacando las finanzas de estas organizaciones e hizo un llamado a denunciar a través de la línea 165.

Mas de Bogotá

Finanzas criminales del Tren de Aragua

Extorsión, tortura y lavado de activos: el mapa financiero del ‘Tren de Aragua’ que fue desarticulado por el Gaula de la Policía

Show de Navidad en la Plaza de Bolívar de Bogotá: horarios para disfrutar este evento totalmente gratis

Bogotá Despierta en 2025: horarios extendidos y ofertas culturales en Navidad

Revendedores de pasajes de TransMilenio fueron trasladados a centros de protección.

A alias Peliteñida se le acabó el negocio con colados en TransMilenio: fue trasladada a Centro de Protección junto a cinco revendedores

Fuertes lluvias y granizo en Bogotá.

Fuertes lluvias y granizo en varios puntos de Bogotá colapsaron la movilidad en la Autopista Norte

Con el objetivo de facilitar el retorno a la capital, la Secretaría de Movilidad ha establecido horarios específicos para el pico y placa regional, permitiendo el ingreso de vehículos de acuerdo con la terminación de sus placas.

Rotación del pico y placa en Bogotá: horarios y restricciones del miércoles 17 de diciembre de 2025

El Gaula de Bogotá desarticuló la red criminal de extorsión carcelaria más grande del país.

Así cayó en Bogotá la red criminal de extorsión carcelaria más grande del país: operaba desde La Picota y el Buen Pastor

El incendio ocurrió en horas de la noche.

Incendio en reconocido centro comercial del norte de Bogotá generó emergencia. Personas fueron evacuadas del lugar

El joven dijo que tuvieron que esperar más de dos horas para recibir apoyo.

“Yo le pedía a Dios y a mi papá que no me dejaran morir”: joven sobreviviente de la tragedia en Antioquia contó cómo sucedió todo

Aún no se ha conocido la identidad del hombre de 47 años.

Murió en su asiento dentro de un bus del SITP: los pasajeros pensaron que estaba dormido durante el recorrido

Este es el negocio que tenía mujer en estación de TransMilenio.

TransMilenio identificó a mujer que tenía increíble “negocio” para que se colaran en estaciones: es reincidente

Noticias Destacadas