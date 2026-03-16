Piden interrogar a Nicolás Maduro por el asesinato en Chile de Ronald Ojeda, exmilitar opositor al régimen

El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, se reunió este lunes en Washington con la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, y solicitó formalmente la cooperación del Departamento de Justicia para interrogar a Nicolás Maduro, detenido en territorio estadounidense, en el marco de la investigación por el asesinato del exteniente Ronald Ojeda.

La reunión se produjo al margen de una actividad del Banco Interamericano de Desarrollo en la que Valencia participaba, y que aprovechó para gestionar el encuentro con Bondi. Además del caso Ojeda, ambos funcionarios abordaron materias de lavado de activos, flujos de dinero ilícito y la persecución del Tren de Aragua en Chile.

Integrante del Tren de Aragua vinculado con crimen de militar venezolano en Chile será extraditado

“Hemos hecho público que, por parte del fiscal Héctor Barros, que dirige esa investigación, existe el interés de poder interrogar a Nicolás Maduro, que se encuentra hoy día privado de libertad en los Estados Unidos, y para eso necesitamos la cooperación de las autoridades de este país”, dijo Valencia tras el encuentro. “Por supuesto, el resultado de una diligencia de esa naturaleza siempre es incierto”, agregó.

Policías e investigadores forenses trabajan en el área donde fue hallado el cadáver del ex militar venezolano Roland Ojeda, el 1 de marzo de 2024, en Santiago, Chile. Foto: AP

Maduro fue capturado en Caracas a comienzos de enero por fuerzas especiales estadounidenses y trasladado junto a su esposa, Cilia Flores, a territorio estadounidense, donde ambos permanecen detenidos a la espera de juicio por cargos de narcotráfico.

La solicitud chilena se fundamenta en antecedentes de la investigación que apuntan a que Diosdado Cabello, exministro del Interior venezolano y figura clave del régimen de Maduro, habría participado en la planificación o el encargo del homicidio de Ojeda, milita secuestrado y asesinado en Santiago en febrero de 2024, cuyo cuerpo fue hallado semanas después en un tambor de concreto en la comuna de Pudahuel.

Gabriel Boric arremete contra Maduro y dice que en Venezuela se robaron la elección: “Persigue a quienes piensan distinto”

“Interrogar o requerir información de parte de quien habría sido, entre comillas, el jefe, nos parece que es una obligación mínima en el contexto de la investigación que se lleva adelante”, señaló Valencia.

Nicolás Maduro permanece capturado en los Estados Unidos. Foto: AFP

El fiscal precisó que, dado que Maduro se encuentra bajo jurisdicción estadounidense, el proceso debe tramitarse a través de los mecanismos de cooperación internacional entre ambos países. Pero advirtió que el resultado dependerá también de un factor que escapa al control de las autoridades: “También depende de la disposición de Maduro a cooperar”.

Pese a esa incertidumbre, Valencia calificó la respuesta de Bondi y su equipo como “muy favorable” y “muy positiva”. “Nos vamos muy contentos con eso”, afirmó.

¿Traidor o demócrata? Gabriel Boric deja el poder en Chile tras enfrentarse a la izquierda y a la derecha radical

La reunión también sirvió para reforzar la cooperación bilateral en la persecución del Tren de Aragua, la banda criminal venezolana que opera en Chile y que los fiscales chilenos vinculan directamente al crimen de Ojeda.