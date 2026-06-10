La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó el cierre de El Helicoide, un centro de detención situado en Caracas, Venezuela, operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y señalado en reiteradas ocasiones por la oposición venezolana como un centro de torturas para disidentes políticos.

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El tribunal, con sede en San José, Costa Rica, dictaminó esta medida al considerarlo una de las “medidas de reparación” en el caso de Jorge Rojas Riera, detenido “ilegalmente” por agentes de la Policía mientras participaba en una “protesta pacífica” en la capital venezolana en septiembre de 2003.

La corte, que declaró al Estado venezolano “responsable internacionalmente” de restringir a Rojas “su libertad de pensamiento y expresión y su participación política”, justificó en su sentencia el cierre del citado centro de detención porque “su continuidad resulta incompatible con las garantías establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Diferentes ONG piden la excarcelación de personas privadas de su libertad. Foto: X/@VenteDDHH

Así, ha considerado que la reclusión de Rojas en El Helicoide —donde sufrió “actos de tortura (…) que no fueron investigados”— “generó un riesgo agravado para su integridad personal y sus garantías judiciales”, y ha advertido que este riesgo “se mantiene para las personas” que permanecen allí.

Las autoridades venezolanas tendrán que reabrir de forma “diligente” la investigación penal para esclarecer “plenamente” lo ocurrido contra Rojas; juzgar y, en su caso, “sancionar” a los responsables, así como organizar un “acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional” en relación con los hechos.

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Además, indicó la corte, deberán “adoptar un protocolo especializado” dirigido a jueces, fiscales y otros funcionarios de justicia para que investiguen presuntos delitos de tortura y maltrato.

También deberán implementar “medidas de prevención” de los mismos, crear un registro centralizado y actualizado de denuncias, investigaciones y medidas adoptadas sobre estos hechos presuntamente cometidos en El Helicoide, y abonar las indemnizaciones fijadas en la sentencia como medida de reparación a las víctimas.

El Helicoide, ubicado en Caracas. Foto: GETTY IMaGES

El Ministerio de Obras Públicas de Venezuela anunció a finales de febrero el inicio de las obras para transformar El Helicoide en un centro social, deportivo y cultural, un proyecto impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para readecuar esta infraestructura.

Con información de Europa Press*