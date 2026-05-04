Juan Manuel Galán hizo oficial la denuncia contra el presidente Gustavo Petro y la solicitud de medidas cautelares contra el Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la crisis en el sistema de salud.

“La vida de los pacientes está por encima de la ideología. Por eso hemos venido ante la CIDH a denunciar al Estado colombiano, que representa el presidente Petro como jefe de Estado, para que se logren unas medidas cautelares que permitan intervenir a tiempo y evitar la pérdida de vidas humanas”, expresó Galán.

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El líder del Nuevo Liberalismo citó el caso de la muerte del niño Kevin Acosta, afirmando que a él no le entregaron el medicamento que necesitaba para tratar su enfermedad por la “quiebra deliberada del sistema de salud por razones ideológicas”.

Esa crisis, según asegura en su denuncia, habría sido motivada por el mandatario colombiano y sus ministros de Salud Carolina Corcho, futura senadora de la República, y Guillermo Alfonso Jaramillo, quienes también son mencionados en la denuncia.

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El líder del Nuevo Liberalismo advirtió que 2.500 pacientes con enfermedades huérfanas han fallecido desde 2025 y en lo que va de 2026 como víctimas de las restricciones administrativas ocurridas como consecuencia de la falta de atención.

Por eso, afirma que las decisiones adoptadas por el Gobierno frente al sistema han provocado un deterioro en la prestación de los servicios médicos. Ese retroceso estaría afectando especialmente a pacientes con enfermedades huérfanas y de alto costo, así como a miles de ciudadanos que requieren atención médica en todo el país.

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Galán advirtió que el próximo gobierno tendrá que asumir un proceso de recuperación institucional y financiera del sistema de salud para garantizar que este vuelva a ser eficiente, sostenible y oportuno para todos los colombianos.