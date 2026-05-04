El Senado lleva varias semanas sin avanzar en el debate de proyectos legislativos. Las jornadas han sido protagonizadas por discusiones entre los senadores y candidatos presidenciales Iván Cepeda y Paloma Valencia, que suceden al momento de las constancias, y luego el quorum se desbarata y las sesiones se dan por terminadas.

Uno de los puntos que enreda la agenda está directamente relacionado con la puja presidencial. Y es que el proyecto que está pendiente de discusión es promovido por la candidata Valencia y desde el Pacto Histórico los congresistas han pedido no tenerlo en cuenta para estas semanas porque, aseguran, este tendría intereses electorales.

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Se trata de un articulado que pretende crear un bono escolar para que las niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad puedan acceder a educación preescolar y media en instituciones públicas y privadas con el apoyo financiero del Estado, que giraría recursos directamente a las familias para el pago de esas matrículas.

“Queremos que la educación pública se siga fortaleciendo, pero también creemos que no se le puede negar la posibilidad a un niño de bajos recursos de que pueda tener la misma posibilidad que quien sí tiene los recursos para tener una educación de calidad”, expresó el senador Esteban Restrepo, ponente y coautor del proyecto.

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Los fondos para ese bono escolar saldrían de recursos adicionales que deben aprobarse en el presupuesto general de la nación. En ese punto, el senador Quintero explica que dejarían de destinarse recursos para la creación de burocracia con el propósito de redireccionarlos a la educación de las niñas y niños.

El proyecto de bono escolar va para segundo debate en la plenaria del Senado y, si este no consigue pasar los tres debates restantes antes de que finalice esta legislatura, se caería por segunda vez. En las sesiones de la última semana de abril, una proposición de la senadora Esmeralda Hernández planteó sacar de agenda el proyecto porque este lleva cuatro semanas en el orden del día.