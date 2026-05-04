¿Gustavo Petro busca quedarse con la Universidad Nacional antes de dejar el poder? Encendidas las alarmas entre académicos y opositores

C: Gustavo Petro no ha escondido su interés por mantener su poder en la Universidad Nacional. Al menos, así lo demostró al comienzo de su gobierno cuando, pese a ser elegido rector, Ismael Peña se impuso frente a la entonces ministra de Educación, Aurora Vergara, cambió el Consejo Superior y logró elegir a Leopoldo Múnera, cercano a su espectro político.

Sin embargo, tras un largo proceso judicial, el Consejo de Estado le devolvió el cargo a Ismael Peña, quien hoy se sostiene en su cargo, pese a la negativa del gobierno Petro.

La candidata presidencial Paloma Valencia. Foto: Catalina Olaya - Colprensa

Este lunes, 4 de mayo, la candidata presidencial Paloma Valencia encendió las alarmas y puso al descubierto cómo Petro, según ella, intenta quedarse nuevamente con la rectoría de la Universidad Nacional.

“El Gobierno estaría impulsando un cambio en los estatutos de la Universidad Nacional para que los estudiantes elijan al rector, vicerrectores y decanos”, escribió Valencia en su red social X. Hoy, en manos del rector, está la designación de los cargos directivos del alma mater.

El exrector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera. Foto: Comunicaciones AUGM

“¿Esta es la jugada para hacer que Leopoldo Múnera vuelva a la rectoría a impulsar la constituyente de Gustavo Petro-Iván Cepeda, después de que les gané la demanda en el Consejo de Estado?”, preguntó Valencia.

Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional. Foto: Jorge Serrato

Y siguió: “En su afán por promover la constituyente y hacerle campaña al Pacto Histórico, van a acabar la calidad de la mejor universidad del país. Garantizaremos la calidad de la educación desde el 7 de agosto”.

Valencia reveló el documento con la propuesta donde se lee claramente: “Las vicerrectorías de sede y los cargos semejantes en las sedes de presencia nacional deberán dejar de ser un cargo de libre nombramiento y remoción por parte de la rectoría. El cargo deberá ser resultado de un proceso de elección de la comunidad de la sede a través de un sistema de votación ponderado por estamentos que sea similar al que se elija para la rectoría”.

Precisamente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez escribió en su red social X: “Gustavo Petro e Iván Cepeda quieren acabar con la educación privada, cobran impuesto de patrimonio a la universidad privada. Además, manejan la Universidad Nacional como un apéndice de la Presidencia. El edificio de la cultura, sus obras las comenzó el Gobierno de Iván Duque”.

A juicio de varios maestros de la Universidad Nacional, el mensaje de la candidata Paloma Valencia “es la alarma a los cambios estatutarios de la Universidad Nacional que se quieren hacer sin respetar los procesos académicos. La Mecun —Mesa Constituyente Universitaria de la Unal— tiene un rechazo muy grande en la Unal. Hasta el punto de que el mismo consejo de la Facultad de Ingeniería ha enviado una alerta o regaño al mismo consejo superior universitario de la alma mater”, dijo uno de los académicos.

Este martes, 5 de mayo, el presidente Gustavo Petro visitará la Universidad Nacional, donde inaugurará el Bloque A, considerado un nuevo espacio para las artes en la institución académica. Los directivos y académicos esperan que revele sus cartas y explique sus verdaderos intereses con el centro universitario.