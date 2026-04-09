Gustavo Petro destapó quién es el culpable de que un colegio-universidad que entregó no tenga aún servicios públicos

El jefe de Estado se pronunció sobre la polémica que se desató por un colegio-universidad que entregó el Gobierno nacional, en El Tarra, departamento de Norte de Santander, que aún no cuenta con servicios públicos.

Lo hizo a través de su cuenta personal de X, en la que arremetió contra el alcalde del municipio de El Tarra, Eyder Robles, a quien responsabilizó de esa situación que afecta a la comunidad.

Gustavo Petro reveló la cifra de reducción de cultivos ilícitos de coca de su Gobierno en 2025

“El alcalde del Tarra incumplió su compromiso de entregar los servicios públicos al colegio/universidad entregados por mi gobierno para la construcción de la paz en la región. El pacto por el Catatumbo implica movilización y activación de la ciudadanía para que se garanticen sus derechos fundamentales”, expresó el mandatario.

Por su parte, el Ministerio de Educación dio a conocer los avances en materia de educación en la región del Catatumbo: “No prometimos: cumplimos. Con una inversión histórica de $749.842 millones, llevamos aulas nuevas, mejoramos infraestructura, garantizamos alimentación escolar, dignificamos a los docentes y ampliamos el acceso a la educación superior pública”.

“En ese marco, construimos los modulares de educación superior que pueden ser compartidos con la I. E. Rural Bracitos en El Tarra. Hoy las aulas están listas, pero aún no se pueden usar”, anotó la cartera.

Pero esa no ha sido la única confrontación que ha protagonizado el presidente Petro esta semana; en un evento público de su Gobierno en Cali, con la presencia de pequeños mineros, llamó al orden a un general de la Fuerza Pública.

“Sí, General, pero usted me tiene que escuchar, ¿me entiende?, porque yo soy su comandante”, dijo el mandatario.

El presidente Gustavo Petro vivió tenso momento con general de la Fuerza Pública en evento sobre minería en Cali: “Usted me tiene que escuchar, ¿me entiende?, porque yo soy su comandante”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/6QTvYzu8vs — Revista Semana (@RevistaSemana) April 7, 2026

Finalmente, lanzó una aguda crítica a los militares y policías por la minería ilegal: “Las dragas van por trochas, pues pasan bajo los ojos del policía y del soldado, así de simple, como está pasando en este día allá en Barbacoas; están entrando caravanas de maquinarias y pasan por retenes militares y no los detienen”.

Le caen a Petro por inaugurar una cancha sintética cuando antes criticaba con dureza esas obras: este es el polémico mensaje

“Señores que están aquí de las Fuerzas Militares y de la fuerza de la Policía que están aquí invitados, eso pasa porque pagan una tajada allá en esa zona y entonces se quedan ciegos y esto hay que arreglarlo”, recalcó.