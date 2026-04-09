Le caen a Petro por inaugurar una cancha sintética cuando antes criticaba con dureza esas obras: este es el polémico mensaje

Una publicación que realizó el presidente de la República, Gustavo Petro, el miércoles de esta semana generó una ola de comentarios en X.

En el mensaje, el mandatario destacó la inauguración que hizo su Gobierno de una cancha sintética en el departamento de Córdoba.

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Incluso, en la publicación, el jefe de Estado compartió un video de su participación en el evento de la inauguración de la cancha deportiva.

“Aquí inaugurando la cancha sintética de fútbol en el corregimiento de Berástegu, municipio de Cienaga de Oro Córdoba”, manifestó el presidente Gustavo Petro.

Ante esto, varios internautas revivieron un mensaje de Petro, cuando criticaba fuertemente ese tipo de obras.

“Esta discusión entre alcaldia, que prefiere canchas sintéticas de plástico y ciudadanía que prefiere zonas verdes naturales, no es de poca monta. “Para una política de mitigación y adaptación al cambio climático la ciudadanía tiene toda la razón”, escribió el mandatario en enero de 2025.

La reciente inauguración de la cancha sintética en el departamento de Córdoba también generó otras reacciones. Fue el caso del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.

“Nosotros hicimos más de 170 en mi segunda alcaldía (en la primera en 1998-2000 hicimos la primera en Colombia en La Aurora, Usme) casi todas en barrios muy populares. Qué bueno que el gobierno de @petrogustavo haga unas pocas”, recalcó Peñalosa en el mensaje.

Y concluyó: “Con Paloma se harán muchas y además toda clase de inversiones para mejorar la calidad del tiempo libre de los colombianos, priorizando municipios y sectores urbanos marginados. Y se harán grandes parques regionales en las afueras de las ciudades”.

Entre tanto, el presidente continúa realizando varias visitas regionales, a pocos meses de que finalice su Gobierno, el próximo 7 de agosto.

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En esa agenda, el jefe de Estado ha solicitado a todo su equipo de Gobierno que refuerce el trabajo para resolver las necesidades que tienen los ciudadanos, especialmente en obras relacionadas con derechos fundamentales.