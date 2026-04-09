El presidente Gustavo Petro confirmó el alza de los salarios para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares. Si bien la inflación acumulada del 2025 se ubicó en 5,1 por ciento, el Gobierno subió el salario de los uniformados en 7 por ciento.
“Los de menos sueldo ganan en porcentaje mucho más elevado del 23 por ciento anual y los de mayor grado ganarán un 7% anual. En esa escala se establece la escala salarial entre grados militares y policiales, los soldados regulares, profesionales y patrulleros y patrulleras de la policía, lo mismo en la Armada y la Fuerza Aérea, logran elevar más su nivel de vida y reactivarán en mucho la economía de sus familias y sus regiones de origen”, detalló Petro.
El ministro de Defensa Pedro Sánchez afirmó que ese incremento es de “carácter histórico” y compartió un video en el que él mismo le informó los nuevos salarios a los uniformados.
A los soldados profesionales se les incrementó sus sueldos en un 23 por ciento, tal como se aplicó con la subida del mínimo para el 2026, y sus ingresos mensuales quedaron ubicados en $2.451.267.
Quienes ocupan el rol de cabo tercero de las Fuerzas Militares ahora ganarán $2.482.834 mensuales; los que están en el escalafón de cabo segundo devengarán $2.514.404 y los uniformados ubicados en el rol de cabo primero recibirán $2.530.189 mensuales.
Finalmente, el ministro de Defensa confirmó que aquellos soldados que ocupan el rol de sargento segundo recibirán mensualmente $2.545.974. La cartera ministerial también confirmó que ese aumento será de carácter retroactivo, lo que permitirá que los oficiales y suboficiales reciban los montos correspondientes a ese incremento para los tres primeros meses del año.
“Esto fue aprobado en el Decreto 038 de 2026 y se realizará el pago del retroactivo correspondiente. Bienestar y moral combativa para nuestros héroes y heroínas es seguridad para todos los colombianos”, detalló Sánchez.