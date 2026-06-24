Un grupo de exministros y exviceministros de Salud y Protección Social le envió una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en el que cuestionan las afirmaciones que hizo esa cartera en un comunicado que divulgó días atrás acusando a la oposición de “desinformar” sobre el sistema.

Se trata de un documento de cuatro páginas que ese despacho ministerial difundió el pasado 10 de junio en el que este calificó como una “visión parcial e imprecisa” los cuestionamientos que han surgido sobre los Equipos Básicos de Salud (EBS), la UPC, la Adres y las intervenciones a las EPS.

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Los exfuncionarios le manifestaron al Ministerio de Salud que los indicadores del sistema (como quejas y tutelas) son evidencia suficiente del deterioro de este. En esta también manifestaron sus preocupaciones sobre su liquidez.

“La información financiera disponible muestra señales alarmantes: deterioro de liquidez, incremento de pasivos, pérdidas acumuladas y crecientes dificultades para hospitales, clínicas y proveedores. Por ello resulta insuficiente presentar el giro directo como solución estructural”, advirtió el grupo interdisciplinario de exministros y exviceministros de Salud y Protección Social.

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Mientras el Ministerio considera que las intervenciones a las EPS responden a un “patrón histórico de incumplimientos”, los firmantes de la misiva le recordaron a ese despacho que esa figura es una medida excepcional.

Los firmantes subrayaron que “nadie sostiene que las dificultades del sistema hayan comenzado con el actual Gobierno, pero sí la crisis explícita anunciada y deliberadamente provocada por este”.

Gustavo Petro Guillermo Alfonso Jaramillo Foto: Cortesía Ministerio de Salud

Además, puntualizaron que el debate sobre el sistema no puede reducirse a una confrontación ideológica entre supuestos defensores y opositores del derecho a la salud y detallaron que, si bien la UPC sí ha tenido aumentos, sigue siendo insuficiente.

En su comunicado del pasado 10 de junio la cartera le había requerido a la oposición pedir excusas públicas por los comentarios que calificaron los EBS como una estrategia ineficaz, asegurando que esas críticas afectaban a los profesionales en salud, a los que los exfuncionarios le respondieron que el problema de ese programa es su articulación con el sistema.

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“Rechazamos cualquier intento de convertir las críticas a las políticas gubernamentales en cuestionamientos al talento humano en salud. Los trabajadores del sector merecen reconocimiento y respeto. La discusión sobre los Equipos Básicos de Salud no gira alrededor de la importancia de la atención primaria, que compartimos plenamente, sino sobre su articulación efectiva con el sistema, su sostenibilidad y sus resultados”, se lee en la carta.

Los veinte firmantes de esa misiva le dijeron al ministro de Salud que los cambios al sistema de salud no se construyen sobre la descalificación de quienes piensan distinto.