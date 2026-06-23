La misión de expertos electorales que desplegó el Centro Carter para la segunda vuelta en Colombia confirmó que el sistema que se utilizó para las elecciones presidenciales “demostró ser confiable, transparente y plenamente trazable”.

Ese organismo internacional presentó una declaración preliminar sobre la jornada que se celebró el domingo 21 de junio, asegurando que los comicios cumplieron con los estándares internacionales para celebrar una contienda democrática.

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Esa institución evaluó el marco jurídico de la jornada, la labor de las autoridades que se encargan de la administración electoral y la pedagogía que estas realizaron en torno a la cita que tuvieron los colombianos en las urnas.

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El Centro Carter destacó que “el personal electoral transmitió los resultados preliminares a los centros de recepción telefónica, alcanzando una cobertura del 95 % en aproximadamente una hora tras el cierre de la votación. Las actas de mesa se digitalizaron y publicaron en línea con rapidez, y los partidos políticos pudieron seguir en tiempo real el proceso de consolidación de resultados a través de plataformas digitales específicas".

El organismo subrayó las acciones que se llevaron a cabo para permitir a la ciudadanía acceder a los detalles del proceso, como la plataforma en la que los partidos políticos pudieron descargar en tiempo real la consolidación de resultados de las comisiones escrutadoras, sistema que también les permitió hacer reclamaciones.

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Además, en su informe preliminar, el Centro Carter resaltó que la divulgación de resultados por parte de la Registraduría facilitó el escrutinio público y garantizó “la plena trazabilidad del proceso”.

Sobre la autoridad electoral, esa institución también destacó que desarrolló el proceso “de manera eficiente y transparente, y logró desplegar el material electoral, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, a pesar del poco tiempo del que disponía”.