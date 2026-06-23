El presidente Gustavo Petro no suelta su tesis de que el software electoral habría influido en el resultado de las elecciones presidenciales, pese a que la Registraduría Nacional permitió a los actores políticos conocer el código fuente para demostrar que este estaba blindado.

El mandatario saliente compartió una imagen en la que muestra un código que, según señala en su publicación, mostraría una supuesta vulnerabilidad del sistema que habría permitido interferencias en los comicios.

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“Como no se dejó auditar el software, no se descubrió está terrible vulnerabilidad y se prefirió una derrota, posible derrota pírrica del progresismo a cambio de la soberanía nacional” escribió Petro.

Petro sostuvo que el movimiento progresista es ahora más grande que en 2022, cuando él fue elegido como jefe de Estado. Asimismo, le envió un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitándolo a conversar sobre la situación política de Latinoamérica.

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En campaña Trump manifestó su respaldo a De La Espriella, fue uno de los primeros mandatarios del mundo que felicitó al abogado por su victoria y ya expresó su intención de cooperar con el nuevo gobierno.

“Ahora, invito formalmente al presidente Donald Trump a hablar porque a la situación creada en Perú, Colombia y Venezuela creo que hay que meterle mucha sabiduría antes de propiciar una inestabilidad que tendría mucha sangre humana y un empoderamiento del narcotráfico como nunca”, escribió Petro.

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El mandatario atribuye la derrota del Pacto Histórico en las urnas a la supuesta entrada de recursos económicos desde el exterior que, señala sin mostrar pruebas, se habrían destinado a afectar su imagen. Petro critica que se haya catalogado a Iván Cepeda como “guerrillero” y aclaró que el candidato de su partido “nunca cogió un arma”.

“Aquí pueden leer un poco difícil y para que quede en al historia de estos días y aprenda el pueblo a unirse y defender sus intereses, los algoritmos vulnerables del software privado de los hermanos Bautista”, escribió Petro. El presidente volvió a sembrar dudas sobre los formularios E-14.