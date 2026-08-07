Los cinco aspectos clave del primer discurso del presidente Abelardo De La Espriella

Abelardo De La Espriella pronunció su primer discurso oficial tras asumir la Presidencia de la República. Durante la intervención inicial, abordó los lineamientos de su plan de Gobierno en áreas de seguridad, economía, justicia y energía.

Primer anuncio de Estados Unidos sobre el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella

El jefe de Estado comenzó el acto protocolario expresando un mensaje en memoria de Miguel Uribe Turbay, quien falleció en agosto de 2025. De igual forma, extendió un saludo institucional al vicepresidente José Manuel Restrepo y a la primera dama, Ana Lucía Pineda.

Las 10 frases más contundentes del discurso presidencial de Abelardo De La Espriella

Seguridad y orden público

En materia de defensa, el mandatario indicó que gobernará para toda la población y advirtió que la Fuerza Pública combatirá a las estructuras armadas. El presidente de la República dijo: “Reafirmo mi intención de derrotar al narcoterrorismo; los integrantes de las bandas criminales tienen el camino de someterse a la ley o enfrentar la fuerza del Estado”.

#PosesiónPresidencial | 🔴 EN VIVO: "Rindo un sentido homenaje a la memoria de Miguel Uribe Turbay, asesinado por los interlocutores del régimen que gracias a Dios hoy termina": presidente Abelardo De La Espriella.https://t.co/Pd5Wi1gdeB pic.twitter.com/TTznSu2fVf — Revista Semana (@RevistaSemana) August 7, 2026

Institucionalidad y justicia

Con respecto al manejo del Estado, el dirigente garantizó el respeto por la independencia de las tres ramas del poder público en Colombia.

El Tigre señaló: “El equilibrio de poderes constituye la garantía de la libertad, por lo que mi Gobierno no abrirá camino a una asamblea nacional constituyente de ninguna naturaleza”.

#PosesiónPresidencial | 🔴 EN VIVO: "En mi Gobierno no se abrirá camino a una Constituyente de ninguna naturaleza": presidente Abelardo De La Espriella.https://t.co/Pd5Wi1gdeB pic.twitter.com/Y2KtvAXXov — Revista Semana (@RevistaSemana) August 7, 2026

Lucha contra la corrupción

Para el control de los recursos de la Nación, el discurso planteó la integración de herramientas tecnológicas enfocadas en el seguimiento de los contratos.

El jefe de Estado precisó: “Utilizaremos la inteligencia artificial, análisis de datos y herramientas como blockchain para identificar patrones de corrupción y garantizar la transparencia del erario”.

#PosesiónPresidencial | 🔴 "Imparto a las Fuerzas Militares y de Policía la orden de combatir a las estructuras criminales (...) El Tigre ha llegado y sabrán lo duro que muerde cuando se trata de defender al pueblo colombiano": Abelardo De La Espriella.https://t.co/Pd5Wi1gdeB pic.twitter.com/7AlsCqIVa6 — Revista Semana (@RevistaSemana) August 7, 2026

El Gobierno nacional ordenó la implementación inmediata de estos sistemas preventivos para evitar la apropiación de los fondos del Estado por parte de terceros.

De La Espriella sostuvo: “La lucha contra el desfalco será un método permanente; no toleraré ningún escándalo y los dineros públicos se vigilarán con máxima rigurosidad”.

Economía y austeridad

En la agenda financiera, la nueva administración confirmó la expedición de un decreto orientado a detener el crecimiento del gasto estatal.

El presidente de Colombia detalló: “En las próximas horas firmaré el congelamiento del gasto público para poner la casa en orden, manteniendo intactos los programas dirigidos a la población vulnerable”.

Asimismo, De La Espriella anunció la presentación de una reforma estructural al sistema tributario ante el Congreso de la República. “El objetivo es combatir la evasión, crear un ambiente favorable para la inversión empresarial y eliminar definitivamente el impuesto al patrimonio”, expresó.

Seguridad energética

El presidente De La Espriella señaló el futuro de Ecopetrol y del ‘fracking’ en el país

Sobre la operación del sector extractivo, el presidente se refirió a la situación financiera de Ecopetrol y a la necesidad de aumentar las reservas nacionales. “Recuperar a Ecopetrol será una prioridad; impulsaremos una política de exploración de hidrocarburos y se autorizará el desarrollo del fracking bajo estándares técnicos”, indicó.