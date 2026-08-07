Abelardo De La Espriella anuncia que eliminará el impuesto al patrimonio y promete una reforma tributaria

Durante su discurso de posesión, el presidente Abelardo De La Espriella anunció que su Gobierno eliminará el impuesto al patrimonio y presentará una reforma estructural del sistema tributario, con el propósito de simplificarlo, combatir la evasión y generar mejores condiciones para la inversión, la producción y el empleo.

Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

El mandatario aseguró que una de las prioridades de su administración será modificar la manera en que se administran los recursos públicos.

En ese sentido, afirmó que durante su Gobierno “desaparecerán el despilfarro, el abuso y los colados” que, según señaló, han permitido que recursos destinados a quienes realmente los necesitan sean desviados.

De La Espriella sostuvo que la disciplina en el gasto público es necesaria, pero advirtió que por sí sola no permitirá alcanzar los objetivos económicos planteados por su administración.

“Necesitamos volver a crecer, exportar y generar riqueza”, manifestó durante su intervención.

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El presidente también dirigió un mensaje al sector empresarial colombiano. Aseguró que su Gobierno será un aliado de los empresarios grandes, medianos y pequeños, y sostuvo que uno de sus objetivos será recuperar las condiciones de confianza para quienes decidan invertir en el país.

“Invertir en Colombia volverá a ser una decisión segura para ustedes”, afirmó De La Espriella, al plantear que la generación de empleo y el crecimiento de la producción requieren de un entorno favorable para la actividad privada.

Como parte de esa estrategia, el mandatario anunció que su Gobierno presentará una reforma estructural del sistema tributario. De acuerdo con lo expresado durante la posesión, la iniciativa buscará simplificar el sistema, combatir la evasión y establecer condiciones que favorezcan la inversión, la producción y la generación de empleo.

Uno de los anuncios centrales de su intervención fue la eliminación del impuesto al patrimonio. De La Espriella recordó que esta fue una de las propuestas que presentó durante su campaña y aseguró que ahora, como presidente en ejercicio, mantiene ese compromiso.

“Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad”: presidente Abelardo De La Espriella

“Lo dije como candidato y hoy lo corroboro como presidente en ejercicio, el impuesto al patrimonio será eliminado”, afirmó.

El mandatario justificó esta decisión con el argumento de que Colombia debe dejar de gravar a quienes invierten y generan riqueza.

Según su planteamiento, la prosperidad económica no debe depender de mayores cargas sobre quienes alcanzan el éxito económico, sino de la creación de condiciones que permitan a más colombianos emprender, trabajar y mejorar sus condiciones de vida.