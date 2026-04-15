Medellín
Se acercan plazos en Medellín para la declaración del impuesto de industria y comercio: a evitar sanciones
Cumplir con las obligaciones fiscales es un deber ciudadano que ayuda al progreso de la ciudad.
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15 de abril de 2026, 11:37 a. m.
Declaración de impuesto de industria y comercio en Medellín. Foto: Getty Images
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