Finanzas
Ya está disponible la información exógena de la Dian para la declaración de renta 2026: así puede consultarla
Los contribuyentes ya pueden revisar los datos reportados por bancos, empleadores y otras entidades.
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17 de julio de 2026 a las 7:50 p. m.
La declaración de renta es un cargo que las personas naturales deben pagar al Estado. Foto: Getty Images
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