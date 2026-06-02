Impuestos
¿Cómo pagar el impuesto predial a cuotas en Bogotá? Este viernes se cumple la fecha límite
Más de 27.000 propietarios que permanecen en la capital ya se acogieron al SPAC.
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2 de junio de 2026 a las 11:50 a. m.
Fecha límite: viernes 5 de junio. Foto Guillermo Torres Reina / Semana Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA
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