Impuestos

¿Cómo pagar el impuesto predial a cuotas en Bogotá? Este viernes se cumple la fecha límite

Más de 27.000 propietarios que permanecen en la capital ya se acogieron al SPAC.

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Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

2 de junio de 2026 a las 11:50 a. m.
Fecha límite: viernes 5 de junio. Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Fecha límite: viernes 5 de junio. Foto Guillermo Torres Reina / Semana Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA
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