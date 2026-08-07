Álvaro Uribe envió un mensaje al presidente Abelardo De La Espriella: “Tranquilidad y felicidad para los colombianos”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez envió un mensaje al mandatario de Colombia, Abelardo de la Espriella, instantes previos a su posesión oficial.

Las declaraciones se dieron en el marco del inicio del nuevo periodo gubernamental, donde el exjefe de Estado expresó sus proyecciones sobre la coyuntura del país.

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Durante su intervención, el líder político instó a las diferentes corrientes institucionales a mantener el debate público mediante canales democráticos.

Uribe enfatizó la importancia de evitar episodios de confrontación y garantizar el desarrollo de las actividades legislativas y administrativas durante el cuatrienio.

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Sobre las expectativas frente a la nueva administración nacional, el expresidente Álvaro Uribe Vélez declaró que “pido a Dios que en los años que empiezan con el gobierno del doctor Abelardo de la Espriella primen la tranquilidad y la felicidad para los colombianos; necesitamos que la oposición proceda con argumentos y la violencia esté ausente”.

Llegada al recinto y saludo en Cali

Pido a Dios que en el Gobierno que empieza del Dr Abelardo de la Espriella primen la felicidad y la tranquilidad para todos los colombianos .. pic.twitter.com/atQAEG2Ilj — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 7, 2026

Posteriormente, el exmandatario hizo su arribo a la Arena de la Universidad Santiago de Cali (USC), en el departamento del Valle del Cauca, lugar dispuesto para el encuentro protocolario.

Uribe saludó a los asistentes congregados en las inmediaciones del recinto universitario antes de ingresar al acto.

Al ser abordado por los medios de comunicación en la entrada del establecimiento, el expresidente Álvaro Uribe Vélez manifestó: “Envío un saludo con mucho cariño a todos los presentes en esta jornada institucional”.