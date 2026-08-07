Primer anuncio de Estados Unidos sobre el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella

El inicio del Gobierno de Abelardo De La Espriella estuvo acompañado por un pronunciamiento de Estados Unidos que plantea una nueva etapa en la relación bilateral. El Departamento de Estado anunció su intención de respaldar al país con un importante paquete de seguridad y planteó varias áreas para fortalecer la cooperación.

Abelardo De La Espriella trazó la ruta de su Gobierno y lanzó advertencias a la izquierda: “No habrá espacios para maniobras que atenten contra la estabilidad de la Nación”

El anuncio se conoció el mismo día de la posesión presidencial y estuvo acompañado por la presencia de una delegación estadounidense encabezada por Todd Blanche, fiscal general en funciones de Estados Unidos.

Washington prepara ayuda de USD 1.000 millones

Uno de los puntos centrales del comunicado es la intención de Estados Unidos de anunciar, junto con el Congreso, USD 1.000 millones en asistencia como parte de un paquete destinado a apoyar la seguridad de Colombia.

El Departamento de Estado explicó que estos recursos estarían relacionados con objetivos compartidos entre ambos países y con el fortalecimiento de la cooperación durante el nuevo Gobierno.

Estados Unidos prepara USD 1.000 millones para apoyar la seguridad del Gobierno De La Espriella. Foto: Publicaciones Semana-Guillermo T

Washington presentó esta decisión como parte de un nuevo impulso a la relación entre las dos naciones. En su comunicado, el Departamento de Estado habló de la “revitalización de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia”, y de una mayor cooperación en materia de seguridad y economía.

La lucha contra el narcotráfico, entre las prioridades

Estados Unidos también planteó una agenda enfocada en combatir a las organizaciones criminales y los grupos considerados terroristas por su Gobierno.

Entre las medidas propuestas aparece un mayor apoyo a las fuerzas de seguridad colombianas, incluso mediante tecnología estadounidense, coordinación de operaciones y mecanismos para hacer más eficiente el gasto en defensa.

La administración de Donald Trump también manifestó su respaldo a una ampliación de las acciones contra el narcotráfico, especialmente en materia de erradicación de cultivos de coca e interceptación de cocaína.

Otro de los objetivos mencionados es perseguir las estructuras financieras de estas organizaciones mediante el congelamiento de activos y procesos judiciales contra quienes las financien o sostengan.

Estados Unidos también mira la economía colombiana

El comunicado no se limitó a asuntos de seguridad. Washington planteó además una agenda económica que incluye energía, infraestructura, comercio e inversión.

Estados Unidos propuso establecer un diálogo bilateral para analizar oportunidades en sectores como la generación y distribución de energía, y los minerales considerados estratégicos para las nuevas industrias.

El Gobierno De La Espriella podría fortalecer vínculos con EE. UU. en energía, comercio e inversión. Foto: John - stock.adobe.com

También planteó apoyar a pequeñas y medianas empresas colombianas de sectores como el agroindustrial, el manufacturero y el tecnológico para conectarlas con compradores estadounidenses.

La modernización de la infraestructura digital, portuaria y energética también aparece entre los temas de cooperación planteados por Washington.

Una relación que incluye nuevas áreas

El Departamento de Estado señaló que la agenda también contempla cooperación frente a desastres naturales y proyectos relacionados con energía nuclear para usos civiles y pacíficos.

En materia territorial, Estados Unidos planteó apoyar iniciativas destinadas a recuperar y fortalecer la presencia del Estado en zonas afectadas por grupos armados. Allí incluyó asuntos como el desminado, la seguridad, la justicia y la inversión.

El Gobierno estadounidense destacó la necesidad de proteger a los menores frente al reclutamiento y la explotación por parte de grupos armados.

El mensaje de Washington al nuevo Gobierno

El pronunciamiento representa el primer mensaje oficial de Estados Unidos tras la llegada de De La Espriella a la Presidencia y deja planteadas varias áreas en las que Washington espera trabajar con su administración.

La Casa Blanca, según el Departamento de Estado, espera “trabajar en estrecha colaboración con el nuevo Gobierno” para avanzar en objetivos relacionados con la seguridad y la prosperidad de ambos países.

El anuncio combina así una oferta de cooperación económica y de seguridad con una agenda que incluye lucha contra el narcotráfico, tecnología, infraestructura, energía y comercio.