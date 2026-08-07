Bernie Moreno revela por qué no asistirá a posesión de Abelardo De La Espriella; envió importante mensaje al presidente electo

El presidente electo Abelardo De La Espriella se posesionará este viernes 7 de agosto en la ciudad de Cali, escenario que eligió para enviar un mensaje de descentralización. El nuevo mandatario asumirá la Presidencia para un periodo de cuatro años, durante el cual buscará impulsar cambios en distintos frentes del país. Su administración sucederá al gobierno del ahora expresidente Gustavo Petro.

Bernie Moreno a Abelardo De La Espriella: “Estados Unidos está listo para apoyar a la nueva administración”

La ceremonia contará con la presencia de numerosos invitados, entre ellos políticos, empresarios, celebridades y personas cercanas a De La Espriella. Sin embargo, el senador republicano Bernie Moreno anunció, a través de una publicación en X, que no podrá asistir a la ceremonia de posesión.

En su lugar, informó que el próximo fiscal general permanente de Estados Unidos, Todd Blanche, sería el encargado de representar a su país en el acto oficial.

Congratulations to @ABDELAESPRIELLA as he takes the oath of office today as President of Colombia!



Today marks a new and transformative chapter for the country, one marked by freedom, safety, and prosperity! The United States is ready to help achieve mutual success for our… — Bernie Moreno (@berniemoreno) August 7, 2026

“No pude llegar a Cali hoy, ya que estoy en Washington D. C. emitiendo algunos votos críticos para avanzar la agenda republicana. Sin embargo, nuestro pronto a ser permanente fiscal general, Todd Blanche, representará a nuestra nación brillantemente!”, escribió el republicano en un mensaje compartido a través de la red social.

Además, Bernie Moreno aprovechó su mensaje para felicitar a De La Espriella por su posesión como presidente de Colombia y aseguró que el inicio de su mandato representa un nuevo capítulo para el país, enfocado en la libertad, la seguridad y la prosperidad.

Bernie Moreno y Abelardo de la Espriella. Foto: @berniemoreno en X

Asimismo, expresó la disposición del gobierno estadounidense para trabajar de manera conjunta con el fin de fortalecer la cooperación y alcanzar beneficios mutuos para ambas naciones.

“¡Felicitaciones a Abelardo De La Espriella, mientras presta juramento hoy como Presidente de Colombia! Hoy marca un nuevo y transformador capítulo para el país, uno marcado por la libertad, la seguridad y la prosperidad. Estados Unidos está listo para ayudar a lograr el éxito mutuo para nuestros pueblos", señaló el senador republicano.