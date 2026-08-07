SEMANA revela imágenes exclusivas de la bendición del avión presidencial a pocas horas de la posesión de De La Espriella

A pocas horas de la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, hay una imagen que se está robando la atención: el avión presidencial fue bendecido por un sacerdote.

¿A qué hora inicia la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia este 7 de agosto?

Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

En las imágenes, conocidas por SEMANA, se ve al sacerdote dando varias vueltas alrededor de la aeronave y rociándola con agua bendita. El acto espiritual se llevó a cabo en la base aérea Marco Fidel Suárez, una instalación militar ubicada en la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca.

El cura estuvo acompañado de varios integrantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, quienes resguardaron el FAC 001, en el que comenzará a volar el presidente electo una vez tome posesión del cargo.

Es la misma aeronave en la que el presidente saliente Gustavo Petro hizo sus múltiples viajes, muchos de los cuales lo llevaron a ser duramente criticado, como, por ejemplo, el que realizó más recientemente a Cuba.

De acuerdo con el medio La Silla Vacía, durante su mandato presidencial, Petro realizó un total de 65 viajes oficiales internacionales a 32 países, acumulando 259 días fuera de Colombia, lo que equivale a un 18 % de su periodo en la Casa de Nariño.

🔴 Posesión de Abelardo De La Espriella EN VIVO: noticias de última hora y detalles inéditos del acto

El Gobierno saliente entregó el avión hace dos días con el objetivo de que se pudieran adelantar los preparativos para que pueda ser usado desde las 3:00 de la tarde por el próximo jefe de Estado.

Esta bendición se da en el marco de lo que será la posesión de Abelardo De La Espriella en Cali, más precisamente en el escenario Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

El presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Colprensa-Catalina Olaya

Ya se están ultimando los detalles para el evento. Poco a poco han ido llegando diferentes personalidades de todo el mundo, como el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de Chile, José Antonio Kast; el presidente de la Fifa, Gianni Infantino; el rey de España, Felipe VI, entre otros.