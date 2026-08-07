Paloma Valencia dice que no se dejará “impresionar por modas” de una “nueva derecha”

La exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia, quien ha hecho parte del Centro Democrático históricamente, reafirmó su posición y se distanció nuevamente de lo que considera una “nueva derecha” en el país, representada en Abelardo De La Espriella.

Paloma Valencia tampoco fue invitada a la posesión de Abelardo De La Espriella. Ella misma reveló la noticia

En entrevista con El Colombiano, Valencia se refirió a quienes se han ido del partido para hacer parte del gobierno del Tigre. “Yo creo que eso son modas (...) Uno no se tiene que dejar impresionar porque la opinión pública hoy esté hablando de la nueva derecha y que eso signifique una amenaza para el Centro Democrático. Hemos pasado modas donde no estamos de moda y volvemos a ponernos de moda a punta de trabajo, de convicciones y de manera de hacer las cosas”, aseguró Valencia.

La excandidata presidencial reiteró que el Centro Democrático no sería de derecha, sino que serían “uribistas” y que eso refleja que están basados en temas como la seguridad, la autoridad, el desarrollo económico, entre otros.

“Eso es lo que nosotros representamos. Pero ahora quieren ponerle etiquetas porque están de moda. Yo no he cambiado nunca por las modas. Yo soy uribista y sigo siendo uribista, y nos hemos llamado uribistas y nos vamos a seguir llamando uribistas”, dijo Valencia.

La exsenadora aclaró que desde el uribismo le están apostando a que al gobierno de Abelardo De La Espriella le vaya bien, pero dijo que no serán un apéndice del Tigre.

“Todos estamos convencidos de que fue una ganancia que no ganara Petro a través de Iván Cepeda. Pero que eso haga que el Centro Democrático tenga que entrar en una reflexión en torno a sus ideas, pues no me parece. Nosotros somos uribistas y hemos representado seguridad, confianza inversionista, cohesión social y diálogo”, señaló.

Paloma Valencia generó un fuerte debate por decir que el Centro Democrático no es de derecha. Foto: SEMANA

Valencia afirmó que este momento político estaría tumbando “máscaras” y fue crítica en el contenido de quienes dicen ser de derecha. Para Valencia, el uribismo “es una doctrina política de fondo, no una etiqueta a veinte mil pies de altura que dice derecha. ¿Qué es derecha? La derecha es una etiqueta vacía. Ahí no hay nada", dijo.

En cambio, aseguró que el uribismo representa “un contenido concreto sobre salud, educación, seguridad, la JEP, los acuerdos de La Habana, sobre cada tema”.

Incluso, afirmó que por el uribismo han pasado personas de todos los sectores. “Nosotros somos Centro Democrático y aquí han estado personas más de izquierda, más de centro, más de derecha y otros que, como yo, nunca hemos utilizado las etiquetas de izquierda y derecha porque son etiquetas vacías que llevan a equívocos, que no representan nada. Yo creo en la seguridad, el desarrollo económico y la política social. Póngale el nombre que quiera. Yo le he puesto siempre el nombre de uribismo”, dijo.