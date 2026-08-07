Llegó el día cero que marcará una nueva etapa en la política del país. Este viernes 7 de agosto se realizará la ceremonia oficial de la posesión de Abelardo De La Espriella,como nuevo presidente de Colombia.

Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

El evento dará inicio sobre las 3:00 p.m. en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, en la capital del Valle del Cauca, lugar que escogió el mandatario electo para dar un mensaje de descentralización.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores entregó una serie de detalles sobre la ceremonia de posesión e indicaciones propias del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

“La Arena de la Universidad Santiago de Cali (USC) será el escenario de este momento histórico. Por primera vez desde la creación de la República, un presidente constitucional tomará posesión de su cargo en una ciudad distinta a Bogotá, reafirmando el compromiso del nuevo Gobierno con la descentralización y el fortalecimiento de las regiones”, expresó la Cancillería.

Y agregó: “La ceremonia contará con la asistencia de 10 jefes de Estado, dos vicepresidentes, 15 ministros de Relaciones Exteriores (cancilleres), así como altas autoridades nacionales e invitados especiales de la comunidad internacional, quienes acompañarán al presidente electo en este acto de trascendencia para el país”.

Sumado a ello, la Cancillería manifestó que en la ceremonia de posesión harán presencia “los presidentes de las altas cortes, representantes de los organismos de control, congresistas y cerca de 40 gobernadores y alcaldes de distintas regiones de Colombia”.

En respuesta a las voces que han discutido sobre la realización de la posesión fuera de Bogotá, la cartera expresó que se destaca: “La austeridad en el manejo de los recursos públicos y la descentralización del Estado”.

“La ceremonia marcará un hito en la historia del país, al ser la primera ocasión en que un presidente constitucional de Colombia toma posesión en una ciudad distinta a Bogotá. Esta decisión responde al propósito de acercar el Estado a las regiones y reconocer el papel protagónico de los territorios en la construcción del futuro nacional”, subrayó la Cancillería.

Además, puso de presente: “La realización de la posesión fuera de la capital no representará un mayor costo para el Estado. Por instrucción del presidente electo, el evento tendrá un presupuesto inferior al de la última posesión presidencial y se desarrollará bajo estrictos criterios de eficiencia y responsabilidad en el gasto público”.

“Para cumplir ese propósito, no se asumirán gastos de alojamiento para los invitados oficiales; Las delegaciones cubrirán sus desplazamientos con recursos propios y no se realizarán eventos tradicionales como cócteles de bienvenida, ceremonias de besamanos u otras actividades protocolarias que impliquen erogaciones adicionales”, recalcó la entidad.

Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

Y finalmente, afirmó: “La descentralización será el otro gran símbolo de esta jornada. Posesionarse en Cali no constituye únicamente un gesto institucional, sino la primera expresión concreta de una forma distinta de gobernar: un Gobierno que estará presente en los territorios, escuchará a las regiones y llevará las decisiones del Estado más allá de la capital”.