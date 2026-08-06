“La inversión extranjera directa creció un 29%”: ministra de Comercio, Diana Morales, entrega balance del sector

SEMANA: Cuando está por concluir este Gobierno, ¿cuál considera que es el principal legado que deja en los sectores de comercio, industria y turismo?

DIANA MORALES (DM): El principal legado es haber sentado las bases de una economía más diversificada, productiva y con mayor valor agregado. Desde el ministerio trabajamos para que Colombia fortalezca su capacidad de producir, exportar y atraer inversión hacia sectores que generan empleo y desarrollo.

Los resultados reflejan ese esfuerzo. En 2025, las exportaciones no mineroenergéticas alcanzaron una participación histórica del 52,6 % del total exportado, la más alta desde 2015. La inversión extranjera directa creció 29 %, con un aumento importante de la inversión no extractiva, y el turismo se consolidó como uno de los principales generadores de divisas del país.

Además, impulsamos políticas para fortalecer la industria nacional, apoyar a las MiPymes, ampliar mercados internacionales y llevar oportunidades a los territorios. Más allá de las cifras, dejamos una ruta para que Colombia continúe creciendo sobre la base de la producción, la innovación y la internacionalización.

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SEMANA: El Gobierno habló de diversificar la economía y reducir la dependencia de los productos tradicionales. ¿Qué resultados concretos deja esa estrategia?

D.M.: La diversificación fue una de las apuestas centrales de nuestra gestión y hoy tiene resultados medibles. Colombia logró que las exportaciones no mineroenergéticas alcanzaran una participación histórica dentro de las exportaciones nacionales, demostrando que cada vez exportamos más bienes con valor agregado.

También fortalecimos el acceso a nuevos mercados. Entre 2022 y 2026 alcanzamos 59 nuevas admisibilidades sanitarias y fitosanitarias, fundamentales para que los productos agropecuarios colombianos ingresen a mercados internacionales con altos estándares. Adicionalmente, Colombia abrió nueve nuevos destinos de exportación no mineroenergética, ampliando significativamente su presencia comercial.

Ese trabajo permitió fortalecer sectores como el cacao, la agroindustria, la industria automotriz, los transformadores eléctricos, la maquinaria y otros productos industriales que hoy tienen una mayor presencia en el mercado internacional.

SEMANA: La reindustrialización fue una de las principales apuestas del Gobierno. ¿Qué balance hace de esa estrategia?

D.M.: Hoy podemos decir que la industria volvió a convertirse en un motor del crecimiento económico. La reindustrialización no se limitó a un discurso, estuvo acompañada de medidas concretas para fortalecer la producción nacional, proteger sectores estratégicos y generar condiciones para atraer inversión.

En el primer trimestre de 2026 la industria manufacturera creció 2,9 % y aportó de manera importante al crecimiento del PIB. En marzo, la producción industrial aumentó 3,9 %, impulsada por sectores como vehículos automotores, metalurgia, maquinaria, químicos y farmacéuticos.

Desde el ministerio impulsamos 37 iniciativas de política comercial, ocho medidas para fortalecer el sistema moda y siete acciones para impulsar la industria automotriz y la movilidad sostenible. También reactivamos el CERT para apoyar exportaciones industriales y facilitamos el acceso a insumos agropecuarios mediante arancel cero para 76 subpartidas.

Estos resultados muestran que la industria colombiana está recuperando capacidades productivas, generando empleo y ampliando su presencia en mercados internacionales.

Diana Marcela Morales Rojas, ministra de Comercio, Industria y Turismo. Foto: MinCIT / Ricardo Báez.

SEMANA: El empleo industrial fue uno de los temas más sensibles durante los últimos años. ¿Qué balance entrega este Gobierno?

D.M.: La recuperación del empleo industrial es uno de los resultados más importantes de la gestión. Entre 2022 y 2025, la industria manufacturera generó 266.000 nuevos ocupados, revirtiendo las pérdidas registradas en los dos periodos anteriores.

Si ampliamos el análisis hasta enero-mayo de 2026, ya son 302.000 nuevos ocupados frente al mismo periodo de 2022. Además, en diciembre de 2025 la industria manufacturera alcanzó 2,9 millones de personas ocupadas, el nivel más alto desde 2015.

Estos resultados muestran que cuando se fortalece la producción nacional también se generan más oportunidades de empleo formal y se dinamizan las economías regionales.

SEMANA: Uno de los indicadores que más observan los inversionistas es la inversión extranjera. ¿Cómo recibe el próximo Gobierno este frente?

D.M.: Hoy tenemos un panorama positivo. La inversión extranjera directa pasó de 38.783 millones de dólares a 49.935 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 29 % durante este periodo.

Además, hay un cambio importante en la composición de esa inversión. La inversión no extractiva aumentó 17 %, alcanzando cerca de 36.000 millones de dólares, lo que significa mayores recursos dirigidos a sectores como manufactura, comercio y energía.

Esto demuestra que Colombia está atrayendo inversión hacia actividades que generan empleo, fortalecen el aparato productivo y contribuyen a construir una economía menos dependiente de los sectores extractivos.

Morales habló de cómo queda la inversión extranjera. Foto: Ministerio de Comercio

SEMANA: ¿Qué resultados deja la recuperación de la relación comercial con Venezuela?

D.M.: La recuperación de la relación comercial con Venezuela ha permitido abrir nuevamente oportunidades para las empresas colombianas. En 2025, las exportaciones hacia ese país alcanzaron 1.072 millones de dólares, con un superávit comercial de 973 millones de dólares para Colombia. Paralelamente, avanzamos en instrumentos que fortalecen el intercambio binacional, como la profundización del acuerdo comercial, la Zona Económica Especial Binacional y una línea de crédito de Bancóldex superior a 100 millones de dólares para apoyar a empresas exportadoras. El objetivo ha sido facilitar el comercio y generar nuevas oportunidades para empresarios de todos los tamaños.

SEMANA: ¿Qué balance deja el Ministerio en materia de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas?

D.M.: Las MiPymes fueron una prioridad porque representan una parte fundamental del tejido empresarial colombiano. Durante este Gobierno, Bancóldex desembolsó más de 8,5 billones de pesos en créditos dirigidos a más de 350.000 micro, pequeñas y medianas empresas. De esos recursos, 3,2 billones de pesos beneficiaron a más de 338.000 microempresarios de la economía popular, mientras que 5,3 billones de pesos se dirigieron a cerca de 11.500 pequeñas y medianas empresas. Además, pusimos en marcha 69 líneas especiales de crédito, diseñadas para responder a necesidades regionales y sectoriales, con un enfoque especial en capital de trabajo y modernización empresarial.

SEMANA: El fortalecimiento de la economía popular fue una de las apuestas del Gobierno. ¿Qué resultados puede mostrar hoy?

D.M.: La economía popular fue entendida como un instrumento para cerrar brechas y generar oportunidades productivas en los territorios. Durante este Gobierno más de 47.000 personas fueron beneficiadas mediante programas como Encadenamientos Productivos, Centros ZASCA, Comercializadoras Agroindustriales, Minicadenas Locales, Ferias Conecta Popular e Inclusión Productiva para víctimas del conflicto.

Además, estas estrategias llegaron a los 32 departamentos, movilizaron más de 232.000 millones de pesos para fortalecimiento productivo e inclusión económica y permitieron consolidar capacidades empresariales, facilitar el acceso a mercados y fortalecer la economía regional.

La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, se refirió a los logros que dejó en el sector del turismo. Foto: Foto:Mincomercio

SEMANA: El turismo fue una de las principales apuestas del presidente Gustavo Petro. ¿Qué balance hace de este sector?

D.M.: El turismo termina este Gobierno consolidado como uno de los principales motores de la economía colombiana. Durante estos cuatro años el país recibió más de 24 millones de visitantes no residentes, lo que representa un crecimiento del 123 % frente al periodo anterior. Ese dinamismo tuvo un impacto directo sobre la economía.

Según el Banco de la República, el turismo generó cerca de 34.430 millones de dólares en divisas hasta diciembre de 2025, superando incluso sectores tradicionales como el carbón y el café. Hoy, de cada diez dólares que Colombia exporta en servicios, 5,7 dólares provienen del turismo.

A esto se suma una estrategia integral que fortaleció la promoción internacional, la infraestructura turística y el desarrollo de destinos en todas las regiones del país.

SEMANA: ¿Cómo el turismo podría beneficiar cada vez más a las regiones más allá de los destinos tradicionales?

D.M.: Nuestra apuesta fue que el turismo se convirtiera en una herramienta de desarrollo territorial. Por eso destinamos 306.265 millones de pesos a proyectos de infraestructura turística y entregamos 23 obras en diferentes regiones del país, priorizando senderos, malecones, muelles, parques, plazas gastronómicas y equipamientos culturales.

También fortalecimos más de 999 empresarios a través del Sello Colombia Destinos de Paz, apoyamos 100 experiencias turísticas, mejoramos la accesibilidad de 178 atractivos turísticos para personas con discapacidad visual y auditiva, fortalecimos 1.740 unidades productivas, 244 organizaciones comunitarias, 274 guías turísticos y llevamos inversión a 699 municipios, incluyendo 207 municipios que recibieron inversión turística por primera vez frente al gobierno anterior.

Esto demuestra que el turismo no solo genera visitantes e ingresos; también impulsa el desarrollo local, fortalece las economías regionales y crea oportunidades para comunidades que históricamente habían estado por fuera de los grandes circuitos turísticos.

SEMANA: ¿Cómo se desarrolló el proceso de empalme con el Gobierno entrante?

D.M.: Se desarrolló de manera organizada, transparente y conforme a lo establecido en la ley. Desde el Ministerio entregamos toda la información técnica, administrativa, financiera y sectorial requerida para que el Gobierno entrante cuente con un panorama completo sobre el estado del sector de comercio, industria y turismo.

Además del cumplimiento de las obligaciones legales, quisimos que los principales resultados de la gestión fueran de conocimiento público como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. El propósito fue dejar documentados los avances, los retos y las principales líneas de trabajo, contribuyendo a preservar el conocimiento institucional y a facilitar la continuidad de las políticas públicas en beneficio del país.

SEMANA: ¿Qué fue lo más importante que le entregó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo al Gobierno entrante durante el empalme?

D.M.: Entregamos un ministerio con información organizada, un balance detallado de la gestión y todos los insumos previstos en la Ley 951 de 2005, que regula el proceso de entrega entre administraciones públicas. Esto incluye el informe de gestión y la información sobre los recursos financieros, humanos y administrativos del sector. Además del cumplimiento de ese deber legal, entregamos un panorama completo sobre los principales avances alcanzados en comercio, industria y turismo, para que el nuevo Gobierno conozca el estado de los programas, las políticas y los resultados obtenidos. El objetivo siempre fue contribuir a una transición responsable y garantizar que el conocimiento institucional permanezca al servicio del Estado y de los colombianos, más allá de los cambios de gobierno.