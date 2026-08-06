Alerta en el DPS por nombramientos con presuntas irregularidades en los últimos días del Gobierno Petro

A pocas horas del fin del Gobierno Petro, el Sindicato de Empleados del Sector Social (Siessocial) denunció nombramientos en provisionalidad dentro del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) durante la última semana.

De acuerdo con el sindicato, “no se habría agotado previamente el procedimiento de nombramiento en encargo, tal como lo exige la normatividad vigente”.

Los trabajadores exponen tres resoluciones, con fecha del 4 y 5 de agosto, para cargos de profesional especializado de grados 15, 19 y 21.

“Tales cargos no fueron convocados a proceso de encargos por parte de la entidad”, señaló el sindicato.

Comunicado de Siessocial. Foto: SEMANA

Y mencionan que, de acuerdo con la normativa, “cuando un empleo de carrera administrativa se encuentra vacante —de manera definitiva o temporal—, la entidad está obligada a proveerlo prioritariamente mediante encargo, designando a un empleado de carrera que cumpla los requisitos del cargo”.

De esta forma, según el sindicato, “omitir el encargo y acudir directamente al nombramiento en provisionalidad configura un desconocimiento del procedimiento legalmente establecido, susceptible de generar la nulidad de los actos administrativos respectivos por falsa motivación o desviación de poder”.

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Por esa razón, los trabajadores le piden al DPS revisar el procedimiento e igualmente anunciaron que seguirán haciendo seguimiento a la situación.

“Así mismo, se reserva la potestad de iniciar las acciones de carácter administrativo, disciplinario y penal a que haya lugar, contra los funcionarios y directivos que permitieron la presunta irregularidad”, concluye el comunicado.

SEMANA conoció que, en las últimas horas, el DPS hizo público un cambio en el manual de contratación, así como en la normativa para la supervisión de contratos.