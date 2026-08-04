DPS entregó convenios por $119.000 millones a grupos étnicos en la antesala electoral: incluyen recursos para “rituales” y “sahumerios”

En plena campaña presidencial, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) adelantó el programa de Atención Integral con Enfoque Diferencial (IRACA), entregando a grupos étnicos $119.701 millones a través de nueve convenios, adjudicados directamente a resguardos y asociaciones.

SEMANA conoció que los convenios fueron firmados entre noviembre y diciembre de 2025, en plena campaña presidencial y legislativa, cuando los candidatos inscribían sus aspiraciones ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Las organizaciones contratadas son la Asociación de Municipios de la Cuenca del Atrato y Darién (ASOATRATO), Cabildo del Resguardo Indígena Kizgó, Asociación de Cabildos y Autoridades Indígenas del Nudo de los Pastos (SHAQUIÑAN), Cabildo del Resguardo Indígena Kankuamo, Consejo Comunitario de los Ríos La Larga y Tumaradó (COCOLATU), Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (COCOMOPOCA), Consejo Comunitario Mayor de Paimadó, Consejo Comunitario Mayor del Río Pepé (CONCOMARPE) y la Corporación Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (RECOMPAS).

Dentro de las cláusulas contractuales, donde quedan consignadas las condiciones y asignaciones presupuestales de cada uno de los convenios, se evidencia que en tres de ellos existe asignación de recursos para rituales espirituales y tradiciones ancestrales.

Así se ve consignado en el contrato de la Asociación de Cabildos y Autoridades Indígenas del Nudo de los Pastos, firmado el 7 de noviembre de 2025.

En dicho contrato, por un valor de 33.986 millones de pesos, existe una cláusula que estipula una contrapartida de 336.497.835 pesos aportada por la asociación.

En ella se destinan 90 millones de pesos para “ceremonias de armonización” y 108.901.333 pesos para “insumos para rituales de armonización”, que incluyen “frutas (propias de cada territorio), verduras (propias de cada territorio), sahumerios, plantas medicinales y flores, para la elaboración del mándala, en el desarrollo de actividades y encuentros durante la ejecución del convenio”.

E incluye “acompañamiento de saberes y la guardia indígena en procesos productivos” por 76.497.835 pesos. Por último incluye 61 millones de pesos para espacios locativos, con el fin de llevar a cabo dichas actividades culturales.

Asignación para sahumerios en contrato del DPS. Foto: SEMANA

Por otro lado, el contrato con el resguardo Kankuamo, por un total de 12.181 millones de pesos, tiene un aporte en especie de parte del grupo étnico por 590 millones de pesos.

Contrato del DPS con los Kankuamo. Foto: SEMANA

En la contrapartida, se asignaron 100 millones de pesos para “rituales de armonización y permisos espirituales y tradicionales de la Madre Tierra”.

En el convenio con Asotrato, que entrega un total de 20.000 millones de pesos, incluye una contrapartida de 188 millones de pesos, en la que también abren la puerta a que sea utilizada para asuntos espirituales.

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“La contrapartida no solo considera recursos logísticos y económicos, sino también el aporte de saberes ancestrales, prácticas rituales, memoria colectiva, capacidades organizativas y la apertura del territorio como espacio vivo”, se lee en el documento.

Los contratos, con desembolsos al momento de la firma en 2025 y en la vigencia 2026, concluyeron el pasado 31 de julio, habiendo hecho efectiva la ejecución de los más de 119.000 millones de pesos.