Daniel Briceño arremete contra Juliana Guerrero por presunta gestión para fortalecer su esquema de seguridad: “Qué vagabundería”

Daniel Briceño volvió a lanzar fuertes críticas contra Juliana Guerrero tras la publicación de SEMANA en la que se reveló que, presuntamente, Guerrero estaría buscando que el Gobierno del presidente Gustavo Petro fortaleciera su esquema de seguridad antes de finalizar su mandato.

La jugadita de Juliana Guerrero para que Petro le fortalezca su esquema de seguridad antes de dejar la Presidencia

A través de su cuenta de X, Briceño aseguró que Guerrero, quien en el pasado estuvo involucrada en un proceso judicial por la presunta falsificación de un título profesional y ha sido mencionada en diferentes controversias públicas, ahora estaría presentándose como “activista política” con el objetivo de conservar e incluso ampliar las medidas de protección que le brinda la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“Juliana Guerrero, casi condenada por falsificar su título y mencionada en varios entramados de corrupción, ahora se hace pasar por ‘activista política’ para mantener su esquema de seguridad de la UNP y además aumentarlo. Qué vagabundería”, escribió el representante a la cámara.

Las declaraciones surgieron después de que SEMANA revelara que Guerrero habría adelantado gestiones para solicitar un fortalecimiento de su esquema de seguridad antes del relevo presidencial. Según la publicación, la petición se habría sustentado en su condición de activista política, argumento que ha generado cuestionamientos desde distintos sectores.

El pronunciamiento de Briceño se suma a los cuestionamientos que ha venido haciendo en los últimos meses sobre diferentes decisiones y nombramientos del Gobierno Petro. En esta ocasión, insistió en que el uso de los esquemas de protección debe responder exclusivamente a criterios técnicos de riesgo y no a consideraciones de carácter político, por lo que pidió que cualquier modificación sea sustentada con las evaluaciones correspondientes.

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Hasta el momento, Juliana Guerrero no se ha pronunciado públicamente sobre el mensaje de Briceño ni sobre las críticas que ha despertado la información divulgada por SEMANA. Mientras tanto, el pronunciamiento del concejal ha reavivado el debate en redes sociales sobre los criterios con los que se asignan y modifican los esquemas de protección de la UNP.