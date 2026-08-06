Abelardo De La Espriella pidió suspender millonario contrato con RTVC

Daniel Briceño, representante a la Cámara del Centro Democrático, reveló el documento con el que se le puso freno a un millonario contrato que el Gobierno Petro le había anticipado a RTVC para que transmitiera la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.

El proceso se cerró porque el mandatario electo manifestó por medio de su equipo de trabajo que no estaba dispuesto a que el canal público de Colombia estuviera a cargo de la producción del 7 de agosto. Se optó por el Canal RCN, que, a su vez, permitirá retransmitir a todos los medios de comunicación de manera gratuita.

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El contrato se lo había otorgado el Departamento Administrativo de la Presidencia a RTVC el 27 de julio pasado con el siguiente propósito: “Prestar los servicios integrales de planificación, organización, operación, cubrimiento y producción de comunicaciones para la ejecución de las actividades técnicas y audiovisuales requeridas en la transmisión del mando del señor presidente de la República, incluyendo la instalación, montaje, puesta en marcha y operación de equipos, la producción, emisión y distribución de la señal institucional y multidestino”.

El pacto se calculó en $ 2.450.000.000 pesos colombianos. La interpretación de Briceño es que la decisión de De La Espriella le ahorró ese dinero a la ciudadanía.

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“La decisión del equipo del presidente Abelardo De La Espriella de no transmitir la posesión presidencial a través de RTVC le ahorró a los colombianos los $2.450.000.000 que Petro le había dado a Hollman Morris para esa transmisión. El contrato firmado por la presidencia de Petro fue terminado de forma anticipada y sin ejecución por la decisión de Abelardo”, comunicó el representante a la Cámara por medio de su cuenta de X.