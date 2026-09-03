Gerente de Inravisión ordenó cese de cuatro emisoras de paz clandestinas: no tenían licencias de concesión

En la tarde de este 3 de septiembre, Inravisión (antes RTVC) informó a través de su gerente, Ángela Mora, el cese de emisión de cuatro emisoras de paz que operaban clandestinamente.

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“En el marco de la revisión jurídica y documental adelantada sobre las Emisoras de Paz, se evidenció que cuatro estaciones fueron puestas en funcionamiento sin contar con las respectivas licencias de concesión. Las emisoras de Buenaventura, Agustín Codazzi, Riosucio y Tierralta fueron puestas en funcionamiento en 2024 sin que se otorgaran las correspondientes concesiones, desconociendo lo ordenado por la ley”, detalló la entidad.

La gerente de Inravisión, Ángela Mora, informó el cese de las emisiones de cuatro Emisoras de Paz que fueron puestas en funcionamiento en 2024 sin contar con la autorización requerida por la ley. Foto: RTVC

Además de ello, aseguró que, tras varias evidencias, el Ministerio TIC confirmó que los actos jurídicos de otorgamiento de estas cuatro emisoras todavía estaban en una etapa de revisión y que solo después de que se aprobaran se procedería a su autorización conforme a la ley.

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“Para poder emitir su señal al aire, las cuatro emisoras en mención debieron tener el otorgamiento de la concesión, autorización que no se dio por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en 2024″, indicó Inravisión.

Según Inravisión, los actos jurídicos necesarios para otorgar las concesiones de las cuatro emisoras todavía se encontraban en revisión por parte del Ministerio TIC cuando comenzaron sus operaciones. Foto: Getty Images

La medida se acoge a la Ley 1341 de 2009, que precisa que la prestación del servicio de radiodifusión sonora de interés público que no cuente con su respectiva concesión constituye una operación no autorizada y, por lo tanto, se considera clandestina.

“Así las cosas y con el propósito de salvaguardar el patrimonio público y prevenir la eventual adopción de medidas que puedan afectar los equipos destinados a la prestación del servicio, particularmente el decomiso, se considera pertinente ordenar el cese de las emisiones de las cuatro emisoras de paz hasta tanto se obtengan las respectivas concesiones y se cumplan las demás condiciones exigidas por el ordenamiento jurídico para la prestación del servicio”, agregó la entidad.

Inravisión suspendió temporalmente las emisiones de cuatro Emisoras de Paz para evitar eventuales medidas sobre los equipos utilizados para prestar el servicio, mientras se completan los trámites de concesión. Foto: Getty Images