Abelardo De La Espriella ordenó al Inpec entrar a la celda de Kiko Gómez por amenazas a magistrados: se encontró un celular

Se conocieron detalles de la declaración que dio este jueves, 3 de septiembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en una reunión con los magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.

La cita se llevó a cabo en medio de denuncias de amenazas contra magistrados que, al parecer, tendrían detrás a Kiko Gómez, exgobernador de La Guajira. El jefe de Estado anunció las primeras medidas de seguridad frente a este hecho.

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El Tigre le dio al Inpec la orden de entrar a la celda de Kiko Gómez; en el operativo se encontró un celular: “Una amenaza contra un juez, una intimidación contra un magistrado o cualquier intento de presionarlo por el contenido de sus decisiones es una agresión contra la justicia misma y contra la salud de la República, como decían los antiguos romanos”.

“Quiero decir que desde ayer he dado instrucciones a la Unidad Nacional de Protección y a la Policía Nacional para que se fortalezcan cuanto antes las medidas de seguridad de ustedes, señores magistrados”, dijo el mandatario en la reunión.

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó al Inpec entrar a la celda de la persona que estaría detrás de las amenazas contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se dice que sería Kiko Gómez; fue encontrado un celular. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/tFUkxnKaRD — Revista Semana (@RevistaSemana) September 3, 2026

También afirmó: “Personalmente, estaré haciéndole seguimiento a este asunto que merece la mayor atención posible. Ustedes pueden contar con que este Gobierno no va a ahorrar esfuerzos cuando de proteger la vida de ustedes y de sus familias se trata”.

“En democracia, los jueces tienen un poder de decidir en libertad sin miedo a las consecuencias personales de una providencia. La seguridad de quienes administran justicia y la protección de su independencia no son mera vanidad, sino un asunto de Estado”, aseguró.

Y subrayó: “Hemos tomado todas las medidas, incluso frente a la persona señalada como autor de las amenazas. A primera hora de la mañana entramos a su celda, revisamos sus pertenencias y encontramos un celular. Vamos a hacer la investigación a la que haya lugar y he ordenado que se traslade de ser necesario”.

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“Aquí nadie va a amenazar a la Corte. Cualquiera que se levante contra la Corte, se levanta contra el Gobierno y recae sobre él o ellos todo el peso de la ley”, puntualizó.