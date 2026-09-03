Política

Abelardo De La Espriella ordenó al Inpec entrar a la celda de Kiko Gómez por amenazas a magistrados: se encontró un celular

El presidente de la República advirtió que, de ser necesario, sería trasladado de cárcel.

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Redacción Semana
3 de septiembre de 2026 a las 5:05 p. m.
Abelardo De La Espriella y Kiko Gómez.
Abelardo De La Espriella y Kiko Gómez. Foto: Presidencia y foto Colprensa

Se conocieron detalles de la declaración que dio este jueves, 3 de septiembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en una reunión con los magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.

La cita se llevó a cabo en medio de denuncias de amenazas contra magistrados que, al parecer, tendrían detrás a Kiko Gómez, exgobernador de La Guajira. El jefe de Estado anunció las primeras medidas de seguridad frente a este hecho.

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El Tigre le dio al Inpec la orden de entrar a la celda de Kiko Gómez; en el operativo se encontró un celular: “Una amenaza contra un juez, una intimidación contra un magistrado o cualquier intento de presionarlo por el contenido de sus decisiones es una agresión contra la justicia misma y contra la salud de la República, como decían los antiguos romanos”.

“Quiero decir que desde ayer he dado instrucciones a la Unidad Nacional de Protección y a la Policía Nacional para que se fortalezcan cuanto antes las medidas de seguridad de ustedes, señores magistrados”, dijo el mandatario en la reunión.

También afirmó: “Personalmente, estaré haciéndole seguimiento a este asunto que merece la mayor atención posible. Ustedes pueden contar con que este Gobierno no va a ahorrar esfuerzos cuando de proteger la vida de ustedes y de sus familias se trata”.

“En democracia, los jueces tienen un poder de decidir en libertad sin miedo a las consecuencias personales de una providencia. La seguridad de quienes administran justicia y la protección de su independencia no son mera vanidad, sino un asunto de Estado”, aseguró.

Y subrayó: “Hemos tomado todas las medidas, incluso frente a la persona señalada como autor de las amenazas. A primera hora de la mañana entramos a su celda, revisamos sus pertenencias y encontramos un celular. Vamos a hacer la investigación a la que haya lugar y he ordenado que se traslade de ser necesario”.

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“Aquí nadie va a amenazar a la Corte. Cualquiera que se levante contra la Corte, se levanta contra el Gobierno y recae sobre él o ellos todo el peso de la ley”, puntualizó.