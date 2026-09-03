Escandaloso hallazgo en MinIgualdad de Petro le costó el puesto a funcionario: Gobierno destapó millonaria “contratitis” de última hora

No paran los hallazgos de presunta corrupción en el Ministerio de la Igualdad, creado en el gobierno del expresidente Gustavo Petro. En esta ocasión, la administración del presidente Abelardo De La Espriella destapó una “contratitis” de última hora de 60 contratos.

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Según lo manifestó el vocero del Gobierno, Miller Soto, los contratos superarían los $ 469.000 millones: “Recuperamos más de 20 mil millones anualizados. Eso equivale a cerca de 6.600 auxilios de arrendamiento para familias damnificadas. Suprimimos los cinco viceministerios, ahorrando de esa manera 1.500 millones de pesos al año y esta semana eliminaremos más de 40 cargos directivos con un ahorro de 12 mil millones de pesos anuales”.

“También desmontaremos cinco de los ocho pisos arrendados, ahorrando de esa manera más de dos mil millones de pesos al año. Sacamos al director de FonIgualdad y revisamos más de 60 contratos de última hora por cerca de aproximadamente 469 mil millones de pesos”, expresó.

Y agregó en su declaración desde la Casa de Nariño: “Una sola empresa concentraba más de 171.000 millones de pesos, mientras el año pasado apenas se ejecutó el 5 % de la inversión”.

“El último ministro aún no entrega las llaves de bodegas de cerca de 16.800 millones de pesos en mercancías de la Dian. Por estas irregularidades ya radicamos 13 denuncias, seis penales, cinco disciplinarias y dos fiscales”, anotó Soto.

El vocero del Gobierno, Miller Soto, alertó que el Ministerio de la Igualdad firmó a última hora más de 60 contratos por $ 469.000 millones. Señaló que se radicaron 13 denuncias por presuntos hechos de corrupción. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/qkH2oD5HpE — Revista Semana (@RevistaSemana) September 3, 2026

Cabe reseñar que el liquidador del Ministerio de la Igualdad recientemente firmó una resolución por medio de la cual suprimió los cargos de viceministro de la Juventud, de la Mujer, de los Pueblos Étnicos y Campesinos, de Poblaciones y Territorios Excluidos y de Diversidades.

Según se aclaró en el documento, la supresión de estos cargos se debe hacer de manera inmediata. Asimismo, se indicó que nadie en la entidad podrá iniciar nuevas actividades en el desarrollo de este objeto y que solo se expedirán los contratos necesarios para la liquidación.

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El Gobierno De La Espriella ha recordado en varias ocasiones que la Corte Constitucional, mediante una sentencia, declaró inexequible la ley con la que se creó el Ministerio de la Igualdad hasta que finalizara el gobierno de Gustavo Petro y le pidió al Congreso legislar sobre la materia, lo cual no se logró en la pasada legislatura.