Alias Bendito Menor habría sido asesinado por las Autodefensas Conquistadoras: inteligencia verifica la información

Este jueves 3 de septiembre, SEMANA conoció mediante altas fuentes de la inteligencia del Estado colombiano que alias Bendito Menor podría haber sido asesinado por los mismos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

La orden habría sido entregada por un sujeto conocido con el alias de Patiliso por las insurrecciones del peligroso joven criminal.

“Tenemos tres días que no ha salido en las interceptaciones que venimos realizando en esta zona por donde él se mueve y fuentes humanas nos dijeron que lo habían asesinado porque no acataba órdenes”, explicó un oficial que hace parte del equipo de búsqueda de este sujeto.

Asimismo, la fuente indicó que: “Los demás integrantes de la organización culpan a alias Bendito Menor de ser perseguidos por el Gobierno de Abelardo De La Espriella en todo el Caribe”.

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