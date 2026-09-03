Regiones

Alias Bendito Menor habría sido asesinado por las Autodefensas Conquistadoras: inteligencia verifica la información

SEMANA conoció que desde hace tres días los organismos de inteligencia no lo han escuchado en las interceptaciones.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

3 de septiembre de 2026 a las 2:29 p. m.
Alias Bendito Menor de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Alias Bendito Menor de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Foto: SEMANA

Este jueves 3 de septiembre, SEMANA conoció mediante altas fuentes de la inteligencia del Estado colombiano que alias Bendito Menor podría haber sido asesinado por los mismos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

La orden habría sido entregada por un sujeto conocido con el alias de Patiliso por las insurrecciones del peligroso joven criminal.

“Tenemos tres días que no ha salido en las interceptaciones que venimos realizando en esta zona por donde él se mueve y fuentes humanas nos dijeron que lo habían asesinado porque no acataba órdenes”, explicó un oficial que hace parte del equipo de búsqueda de este sujeto.

Asimismo, la fuente indicó que: “Los demás integrantes de la organización culpan a alias Bendito Menor de ser perseguidos por el Gobierno de Abelardo De La Espriella en todo el Caribe”.

Noticia en desarrollo...