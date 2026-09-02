Esta es la carta que Digno Palomino y Aldair Montenegro enviaron a Abelardo De La Espriella pidiendo pista, de nuevo, para someterse a la justicia

Nuevamente, Digno Palomino y Aldair Montenegro, cabecillas de la banda Los Pepes, que delinque en Barranquilla, manifestaron su intención de someterse a la justicia.

Ambos enviaron una carta al presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, para ratificarle su intención de “sometimiento a la justicia, contribución a la verdad, reparación a las víctimas y compromiso de paz y resocialización”.

La misiva va acompañada de las firmas y huellas digitales de los dos delincuentes, quienes están presos en el patio 34 de la cárcel La Picaleña, ubicada en Ibagué.

“En nuestra calidad de facilitadores e interlocutores de la banda delincuencial organizada Los Pepes, que opera en Barranquilla y su área metropolitana, de manera libre, consciente y voluntaria, nos permitimos ratificar públicamente nuestra voluntad de someternos a la justicia colombiana, dentro del marco de la Constitución, la ley y las garantías fundamentales que corresponden a toda persona”, dice el escrito.

Carta de Digno Palomino al presidente Abelardo De La Espriella. Foto: SEMANA

Según el texto, “esta manifestación tiene como propósito expresar nuestra disposición seria e inequívoca para contribuir a la construcción de una salida jurídica, institucional y restaurativa frente a los hechos y circunstancias relacionados con la estructura denominada Los Pepes”.

Esa banda, admiten los dos cabecillas, es responsable del “flagelo de violencia, extorsiones, homicidios y demás conductas delictivas que durante años han afectado a Barranquilla y al departamento del Atlántico”.

Los detenidos se mostraron, a través de ese escrito, dispuestos a “comparecer ante las autoridades competentes, responder por los hechos que legalmente nos sean atribuidos y someternos a los procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico colombiano”.

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Digno José Palomino es señalado como el máximo cabecilla y fundador de Los Pepes, y de liderar una sangrienta disputa territorial contra la también banda delincuencial Los Costeños, la cual ha estado bajo el mando de José Alfredo Castro, alias Castor, quien se encuentra tras las rejas.

Los Pepes han controlado las actividades de microtráfico, las extorsiones a comerciantes y los homicidios selectivos en gran parte de la región Caribe, consolidándose como una de las principales organizaciones criminales.

Por su parte, Aldair Montealegre es señalado como el segundo al mando de esta organización criminal y es relacionado con la ejecución de homicidios selectivos, extorsiones a comerciantes y el manejo de rutas de microtráfico de la banda de Los Pepes en Barranquilla y algunos municipios del Atlántico.

El 6 de agosto, un día antes de posesionarse como presidente, De La Espriella reveló que esta banda había manifestado su intención de someterse a la justicia.

“Estos bandidos han entendido el ultimátum”, manifestó el mandatario, quien anunció que daría instrucciones claras para su sometimiento.

El presidente, además, destacó que le solicitaría al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, que coordinara el procedimiento correspondiente para judicializarlos. Incluso, que pediría a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que designara un fiscal y un grupo de Policía Judicial para adelantar este proceso conforme a la ley.