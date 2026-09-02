ELN vuelve a atacar con drones cargados con explosivos subestación de la Policía en El Burro, en Pailitas, Cesar

La guerrilla del ELN sigue cometiendo ataques terroristas en las zonas donde tiene fuerte injerencia. Se conoció que este grupo armado atacó nuevamente la subestación de la Policía Nacional en El Burro, jurisdicción de Pailitas, en el sur del Cesar. En el lugar no había uniformados porque, tras el último atentado de los criminales, ese sitio estaba vacío.

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De acuerdo con la información que se ha conocido, los ilegales utilizaron nuevamente drones cargados con explosivos y los lanzaron sobre la infraestructura destruida tras el primer atentado. La situación de orden público en el sur del departamento del Cesar sigue siendo compleja, pese a la ofensiva que adelantan las Fuerzas Militares.

Los moradores de la zona reportaron fuertes explosiones, pero nadie salió de sus viviendas por temor a represalias por parte de esta guerrilla, que tiene injerencia en la zona e impone sus propias reglas del terror.

Guerrilleros del ELN. Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: FOTO: Guillermo Torres Reina

Luego del primer ataque terrorista, desde la Gobernación del Cesar se dieron a conocer algunas medidas que fueron tomadas en un consejo extraordinario de seguridad liderado por el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella.

“Implementación inmediata de un plan estratégico entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional con el Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos para cerrar el paso a los grupos armados y bandas criminales que roban combustibles en el sur del departamento”, dijeron en su momento.

Operaciones militares. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Al mismo tiempo, señalaron que la administración “dispuso de $6.000 millones para una bolsa común que permita implementar de inmediato tecnología para combatir la criminalidad en los municipios que a la fecha registran mayor afectación por ataques de grupos armados”.

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Las Fuerzas Militares siguen adelantando operaciones contra el Ejército de Liberación Nacional en el Cesar, donde este grupo pretende seguir generando terror en las comunidades con sus acciones terroristas, el cobro de extorsiones y otras actividades al margen de la ley.