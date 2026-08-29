El Ejército Nacional capturó a cuatro integrantes del frente Camilo Torres Restrepo, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el municipio de El Paso, del departamento del Cesar.

Grave situación de orden público en Cesar: presidente De La Espriella dio instrucciones al Ejército y a la Policía

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó la noticia y aseguró que las cuatro personas capturadas están señaladas de participar en la acción terrorista del pasado 27 de agosto en la línea férrea, la cual afectó un tren de la empresa Drummond.

De La Espriella también resaltó, a través de un mensaje en sus redes sociales, que durante el operativo adelantado por el Ejército Nacional se incautaron cinco armas largas, un arma corta y bastante munición.

“Así como ellos han atentado contra el Cesar y han pretendido sembrar terror entre su gente, nosotros vamos por todos ellos. Vamos a desmantelar sus estructuras, destruir sus capacidades criminales y acabar con su presencia en este territorio” señaló el presidente de Colombia.

Precisamente, en los últimos días el Gobierno nacional activó un plan de choque de seguridad en el Cesar, con sistemas antidrones y el refuerzo de las operaciones de inteligencia y control territorial en varios municipios.

Tras un consejo de seguridad extraordinario, encabezado por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, el Gobierno tomó medidas de seguridad para el departamento del Cesar, como respuesta a los recientes ataques con drones y hostigamientos atribuidos a grupos armados al margen de la ley.

La estrategia contempla acciones de reacción rápida para proteger a la población civil, recuperar el orden público y enfrentar las capacidades delictivas de las estructuras que operan en las zonas más afectadas.

“No van a intimidar al Estado ni a doblegar a nuestra Fuerza Pública”

Uno de los principales componentes será el refuerzo de las capacidades de defensa frente a amenazas mediante drones. Por eso, se anunció que se desplegarán sistemas antidrones en los municipios de El Copey, Curumaní, La Jagua de Ibirico y Pelaya. Este esquema también se extenderá a Valledupar.

Además, se ordenó fortalecer la seguridad frente al oleoducto y a la infraestructura estratégica de la región, con el propósito de impedir que las organizaciones criminales obtengan recursos a través de la explotación ilegal de minerales e hidrocarburos.

Las medidas comenzarán a ejecutarse de manera inmediata y contarán con seguimiento directo del Gobierno nacional. El objetivo, según el comunicado, es recuperar el control territorial, anticiparse a nuevos ataques y reforzar la protección de las comunidades del Cesar.

El presidente Abelardo De La Espriella encabezó un consejo de seguridad tras los recientes ataques con drones en el departamento del Cesar. Foto: Composición Semana/ Imágenes de redes sociales

De La Espriella, en su mensaje de este sábado, también confirmó que en Mocoa, Putumayo, una operación conjunta del Gaula y el CTI de la Fiscalía permitió rescatar sanas y salvas a dos personas que habían sido secuestradas horas antes. Sus captores exigían 30 millones de pesos por su liberación.

De acuerdo con el presidente, durante la operación se produjo una confrontación armada en la que dos de los secuestradores fueron dados de baja en desarrollo de operaciones militares.

“El secuestro vuelve a tener al Estado encima. Al que secuestre, extorsione, ataque nuestra infraestructura o aterrorice a los colombianos lo vamos a perseguir con toda la capacidad legítima de nuestra Fuerza Pública”, señaló.