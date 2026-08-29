Estados Unidos entregará US$48.000 en equipos para apoyar las labores de control de los incendios forestales

Las imágenes que ha podido ver el país en las últimas semanas frente a los incendios forestales son aterradoras. La magnitud de las conflagraciones deja, principalmente, al departamento del Tolima como el más afectado.

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Para seguir manteniendo la respuesta oportuna y adecuada por parte de los organismos de socorro, el gobierno de los Estados Unidos entregó un paquete de asistencia económica, representado en equipos especializados.

Así lo confirmó este sábado la embajada de Estados Unidos en Colombia, que a través de las redes sociales confirmó la noticia y explicó los alcances que tendrá la ayuda aportada por el gobierno norteamericano.

“Estados Unidos se solidariza con Colombia ante los incendios forestales. Aportamos $48.000 USD para apoyar la labor de la gobernación de Tolima, gobernación de Nariño, bomberos de Yumbo y el municipio de Vijes, en el Valle del Cauca”, se lee en el mensaje.

Incendios forestales en el departamento de Tolima. Foto: Alejandro Acosta

Esta estará destinada, prioritariamente, para fortalecer las capacidades de respuesta y el despliegue de las autoridades departamentales en Tolima, principal foco de los incendios, Nariño y Valle del Cauca.

Parte de esta ayuda estará destinada para la gobernación del Tolima; otra irá para el Cuerpo de Bomberos de Yumbo, en el Valle del Cauca, y en el municipio de Vijes, también en esta región del país. Finalmente, para las autoridades del departamento de Nariño.

“Estos elementos de apoyo especializados incluyen: sopladoras, mochilas de extinción de incendios, motosierras, batefuegos, guadañadoras, machetes, rastrillos y palas”, explicó el Gobierno de Estados Unidos.

El Tolima lleva casi un mes intentando apagar, probablemente, las conflagraciones más fuertes de su historia. Algo que “nunca en la vida se había visto”, como lo dice el mismo capitán Carlos Yepes, delegado departamental del Cuerpo de Bomberos del Tolima.

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Desde el primero de agosto, las llamas se extendieron por distintos municipios, obligaron a movilizar a más de 600 bomberos y aeronaves y, en el peor momento de la emergencia, llegaron a registrarse 31 incendios al mismo tiempo en diferentes puntos del departamento.

Aunque ya no son 31 incendios activos, sino una decena, Coyaima, Venadillo, Coello, El Guamo, Carmen de Apicalá, Suárez, Lérida, Armero Guayabal y Melgar son algunos de los municipios que aún no han podido salir del todo de la tragedia y de los que todavía no hay un balance final.