Tras pasar 19 días del devastador terremoto que sacudió a Colombia e impactó fuertemente a Pereira, provocando el cierre del Aeropuerto Internacional Matecaña, el Gobierno nacional confirmó su reapertura, permitiendo así la conexión aérea del Eje Cafetero con el mundo. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo confirmó la fecha en que volverá a operar y las aerolíneas que están habilitadas.

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La terminal recibió el aval de la Aeronáutica Civil el pasado 22 de agosto, como resultado del trabajo articulado entre el Gobierno nacional, las autoridades locales, la Aeronáutica Civil y las aerolíneas. Entonces, se habilitaron las vías aéreas para Copa Airlines, Clic, Avianca y LATAM, quienes ya restablecieron sus operaciones. Mientras tanto, JetSMART se sumará el lunes 31 de agosto.

“Cuando un territorio se levanta, Colombia se levanta con él. (....) Recuperar su operación es recuperar la conexión de Pereira y el Eje Cafetero con Colombia y el mundo. Es el regreso de los turistas, la reactivación de los negocios y nuevas oportunidades para miles de familias”, señaló el ministro Mauricio Gómez Amín.

*Noticia en desarrollo…