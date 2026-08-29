Presidente De La Espriella confirmó la captura de alias Fantasma, requerido en EE.UU. por narcotráfico y terrorismo

La policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía y la DEA, propinaron un duro golpe a las disidencias de las Farc en el oriente del país, tras la captura de uno hombre clave en el envío de cocaína hacia Estados Unidos.

Golpe a las disidencias de las Farc en Nariño: cayó alias Cortico, uno de los cabecillas de Mordisco

Se trata de José Cordero Sierra, conocido con el alias de Fantasma, quien fue aprehendido por las autoridades en las últimas horas en el municipio de Paratebueno, en el departamento de Cundinamarca.

Alias Fantasma es solicitado con fines de extradición por la justicia de los Estados Unidos por delitos relacionados con terrorismo, concierto para delinquir y tráfico de drogas.

Las investigaciones dan cuenta que Cordero Sierra era traficante de cocaína hacia Estados Unidos y articulaba el intercambio de esta droga por material de guerra para las disidencias de las Farc de alias Calarcá, especialmente la Estructura 33 del Bloque Magdalena Medio.

Las autoridades señalaron que el hombre controlaba la producción de cocaína en Córdoba, sur de Bolívar y Norte de Santander, y utilizaba principalmente el puerto de Santa Marta para contaminar contenedores con droga y recibir material de guerra.

Además, José cordero sierra, más conocido como Fantasma, mantenía vínculos criminales en Dinamarca, extendiendo su operación hasta Europa, Centro y Norteamérica, según explicó la Policía Nacional.

“El mensaje es claro: vamos a perseguir toda la cadena del narcotráfico. Al que produce, al que trafica, al que cambia cocaína por armas y al que financia el terrorismo. No importa dónde se escondan ni hasta dónde lleguen sus conexiones. Vamos por ellos”, señaló el presidente Abelardo De La Espriella tras confirmar la captura de este personaje.

Esta misma semana también se confirmó la captura de Jhonier Toro Arenas, de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco, en el departamento de Nariño.

El Ejército Nacional, por medio de la Tercera División, dio a conocer que logró aprehender por orden judicial a este hombre, quien sería uno de los principales cabecillas de la Estructura 30 Jhonier Toro Arenas.