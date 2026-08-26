Golpe a las disidencias de las Farc en Nariño: cayó alias Cortico, uno de los cabecillas de Mordisco

Las operaciones militares no se detienen en las regiones de Colombia. El Ejército Nacional, por medio de la Tercera División, dio a conocer que lograron la captura por orden judicial de un hombre señalado, al parecer, como uno de los principales cabecillas de la estructura 30 Jhonier Toro Arenas de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco en el departamento de Nariño.

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De acuerdo con la información que se ha conocido, la operación fue desarrollada por tropas del Batallón de Operaciones Terrestres n.º 16, de la Fuerza de Tarea Hércules, de manera conjunta con la Armada de Colombia, en el marco de las operaciones militares adelantadas para contrarrestar el accionar de los grupos armados ilegales.

Iván Mordisco de las disidencias de las Farc. Foto: SEBASTIAN MARMOLEJO

“El capturado, conocido con el alias de Cortico, sería, de acuerdo con información de inteligencia militar, cabecilla principal de la estructura armada ilegal en Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño”, precisaron desde la institución militar.

Según el Ejército Nacional, la captura de alias Cortico representa un importante impacto para la estructura Jhonier Toro Arenas, al afectar presuntamente uno de sus niveles de mando y su capacidad para coordinar acciones delictivas en esta zona del departamento de Nariño.

“Este resultado evidencia el trabajo articulado de las Fuerzas Militares y el compromiso permanente de sus tropas con la seguridad de las comunidades que habitan en el Pacífico nariñense. La acción militar también contribuye a debilitar las capacidades de las organizaciones armadas ilegales que buscan imponer su control mediante la intimidación, las amenazas y el desarrollo de actividades criminales que afectan directamente a la población”, señalaron.

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Operaciones militares son apoyadas con la logística necesaria. Foto: Suministrado a SEMANA.

Desde la institución castrense dieron a conocer que avanzan con las operaciones militares en el territorio con el fin de poder frenar su accionar ilegal.

“La presencia permanente de las tropas en el territorio permite fortalecer las condiciones de seguridad y responder de manera contundente ante las amenazas que representan los grupos armados organizados. El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones militares en el Pacífico nariñense para afectar las estructuras criminales, neutralizar sus capacidades y trabajar por la protección de las comunidades”, finalizó.