Tras el terremoto en Colombia: ¿qué significan los letreros puestos en varias fachadas de Cali?

Si ha notado etiquetas de colores pegadas en las entradas de algunas edificaciones de Cali, no se trata de una medida al azar: es el mapa de seguridad que busca proteger la vida de miles de caleños tras el terremoto en Colombia, registrado el 10 de agosto de 2026.

A la fecha, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres contabiliza más de 270 inspecciones técnicas en territorio, mediante la norma internacional ATC-20. Se trata de un protocolo global que permite categorizar, en tiempo récord, el nivel de daño de la infraestructura y determinar si un espacio es seguro o representa una amenaza.

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Para detallar la funcionalidad de este sistema de tipificación, Javier Romero, técnico de la secretaría en mención, ingeniero civil y especialista en gerencia de proyectos, explicó el significado de cada color asignado durante los recorridos. “La etiqueta roja identifica una edificación en condición restringida, indicando que no hay condiciones favorables ni seguras para ingresar, debido a fallas estructurales o de elementos arquitectónicos”, explicó.

Los letreros puestos en varias fachadas de Cali luego del terremoto del 10 de agosto de 2026 Foto: Foto de la Alcaldía de Cali suministrada a SEMANA

Seguidamente, dijo que la etiqueta amarilla “establece un acceso o uso condicionado, el cual puede limitar la entrada a ciertas áreas por colapso de elementos no estructurales, o afectaciones en redes de servicios públicos”.

Por último, dijo que la etiqueta verde señala que el predio “fue inspeccionado y que sus condiciones de seguridad permiten el ingreso y habitabilidad en el corto plazo”.

Asimismo, el profesional aclaró que la marcación verde no exime a los propietarios de realizar revisiones posteriores. “En una inspección visual rápida, pueden existir signos no detectados a simple vista. Por ello, la marcación verde implica que los propietarios deben determinar acciones, a mediano y largo plazo, para habitar el inmueble en debida forma”, precisó.

Los letreros puestos en varias fachadas de Cali luego del terremoto del 10 de agosto de 2026 Foto: Foto de la Alcaldía de Cali suministrada a SEMANA

La Administración Distrital de Cali indicó que los protocolos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) contemplan una clasificación de profesionales (desde la categoría P1 hasta la P8). En Cali, este cuerpo técnico está integrado por profesionales adscritos a la Secretaría de Gestión del Riesgo y voluntarios acreditados en el Registro Único de Profesionales Evaluadores, quienes superan un filtro de validación oficial centralizado en el Coliseo El Pueblo, siendo los únicos autorizados para realizar este tipo de evaluaciones.

Frente a la importancia de estas marcaciones, el secretario Ricardo Peñuela destacó el objetivo de la medida y pidió verificación ciudadana. “Esta clasificación tiene un carácter estrictamente preventivo y lo que buscamos es proteger la vida. Es importante aclarar que estos stickers no reemplazan los conceptos o evaluaciones técnicas detalladas. Recomendamos a la ciudadanía verificar la validez de las etiquetas fijadas en sus inmuebles, constatando que cuenten con el logo de la UNGRD y la firma de los profesionales a cargo”, puntualizó el titular de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres en Cali.

Balance general luego del terremoto del 10 de agosto de 2026 en Colombia.

1. Balance nacional

* 16 departamentos afectados.

* 494 municipios afectados.

* 187.751 familias afectadas.

* 361.707 personas afectadas.

2. Afectación a la población

* 331 personas fallecidas.

* 4.439 personas heridas.

* 240 personas desaparecidas.

* 364 personas rescatadas.

3. Afectación a la vivienda

* 178.515 viviendas averiadas.

* 31.613 viviendas destruidas.

* 5.884 edificios averiados.

* 603 edificios colapsados.

4. Afectación a la infraestructura y los servicios

* 378 centros de salud afectados.

* 3.758 centros educativos afectados.

* 4.334 centros comunitarios afectados.

* 440 vías afectadas.

* 5 aeropuertos afectados.

* 118 acueductos afectados.

* 74 puentes vehiculares afectados.

* 16 puentes peatonales afectados.

5. Afectación y rescate de animales

* 2.146 animales afectados.

* 2.942 animales rescatados.