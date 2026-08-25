Nuevo balance de la alcaldía de Manizales tras el terremoto: hay más de 6.000 personas damnificadas

A poco más de dos semanas del terremoto del pasado 10 de agosto, la Alcaldía de Manizales entregó un nuevo balance sobre la atención de la emergencia y confirmó que la ciudad comienza a concentrar parte de sus esfuerzos en la estructuración del plan de reconstrucción, mientras continúan las revisiones de viviendas y el acompañamiento a las familias afectadas.

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El alcalde Jorge Eduardo Rojas Giraldo explicó este lunes 24 de agosto que los reportes sobre la emergencia tendrán ahora una periodicidad aproximada de tres días, debido a que las cifras presentan variaciones menores frente a los primeros días de la tragedia.

La prioridad, señaló la Administración, está puesta en atender a los damnificados y definir las acciones necesarias para la recuperación de la ciudad.

Uno de los principales frentes continúa siendo la revisión de las edificaciones. Hasta el momento se han recibido 6.353 solicitudes de visita para revisión estructural, de las cuales más de 3.400 ya fueron atendidas. La Alcaldía adelanta además un proceso de depuración de las bases de datos para identificar registros repetidos y calcula que todavía quedan cerca de 700 revisiones pendientes.

Como consecuencia de las condiciones encontradas en algunos inmuebles, 2.766 predios permanecen evacuados como medida preventiva. A esto se suma el registro de más de 6.000 personas damnificadas por la emergencia.

En materia de vivienda, la Administración mantiene una estimación cercana a las 10.000 unidades afectadas. De ese total, alrededor de 1.500 presentan pérdida total, 3.500 tienen afectaciones medias o altas y otras 5.000 registran daños de menor nivel.

Puesto de Mando Unificado Manizales 24 de agosto Foto: Alcaldía de Manizales / API

Las cifras de víctimas también permanecen sin modificaciones en este nuevo reporte: 211 personas heridas y seis fallecidas como consecuencia de la emergencia.

La atención a las familias evacuadas también continúa mediante ayudas económicas y alojamiento. Hasta ahora, el Municipio ha entregado 1.076 auxilios de arrendamiento y realizó el giro correspondiente para ampliar esta atención hasta 3.000 personas damnificadas que debieron abandonar sus viviendas. De ese grupo, 2.808 personas ya fueron registradas en el sistema de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con la meta de completar los 3.000 registros.

En los albergues habilitados por la Administración Municipal permanecen actualmente 110 personas.

La emergencia también ha tenido efectos sobre la actividad comercial. De acuerdo con el balance, 608 establecimientos presentan afectaciones de criticidad media o alta. Para atender esta situación, la Alcaldía ha implementado estrategias diferenciadas por sectores. En Milán ya comenzó un proceso de reactivación comercial, mientras se analizan alternativas para los comerciantes del Parque Caldas y otros sectores afectados.

En la calle del Tango, por ejemplo, la mayoría de establecimientos ya logró retomar sus actividades y únicamente permanece cerrado un edificio debido a sus condiciones.

La educación también avanza hacia la normalización. Los colegios oficiales de Manizales se encuentran prácticamente en su totalidad con clases presenciales, mientras que los establecimientos educativos privados alcanzan cerca del 95 % de presencialidad.

Mientras continúa esta fase de atención, la Alcaldía trabaja junto con Camacol en la estructuración del plan de reconstrucción, que contempla siete líneas de acción: atención de la emergencia, demolición de inmuebles que representen riesgo, subsidios para mejoramiento de vivienda, subsidios para vivienda nueva, un banco de materiales, apoyo al sector comercial y una unidad de control urbano.

El propósito es que las intervenciones respondan a las condiciones particulares de las familias afectadas y que las nuevas construcciones o procesos de recuperación cumplan con los requisitos técnicos y de seguridad necesarios para reducir el riesgo ante futuros movimientos sísmicos.

La Administración estima que los primeros procesos de mejoramiento de vivienda podrían comenzar en las próximas semanas, una vez se consolide el plan y avancen los trámites correspondientes.

De esta manera, Manizales comienza a dejar atrás la fase más inmediata de atención de la emergencia y se prepara para una recuperación que todavía representa un reto para miles de familias. La Alcaldía mantiene el llamado a la ciudadanía a continuar reportando las afectaciones y recordó que tanto el censo de damnificados como las certificaciones de afectación deben corresponder exclusivamente a daños ocasionados por el terremoto del 10 de agosto. Las condiciones que ya existían antes del evento sísmico no serán incluidas dentro de este registro.