Varias regiones de Colombia se vieron golpeadas por el terremoto que ocurrió la mañana del lunes 10 de agosto. Uno de los departamentos que sufrieron graves afectaciones fue Chocó, a donde los colombianos siguen enviando toneladas de alimentos, elementos de aseo y otros implementos necesarios para poder levantar esta zona del país que históricamente ha estado olvidada por el Estado.

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Por medio de las redes sociales se conocieron varios videos de un grupo de voluntarios que son llamados Los Bárbaros, quienes se movilizan por todo el departamento de Chocó con el fin de poder descargar las toneladas de ayuda que han sido enviadas desde varias zonas del territorio nacional.

Este grupo de personas dona lo que tiene: sus manos y su fuerza para descargar los camiones cargados con alimentos, agua, elementos de aseo y otras ayudas destinadas a quienes lo perdieron todo o resultaron afectados por el movimiento telúrico.

En medio de cajas, bultos y vehículos cargados, trabajan sin descanso con el fin de brindarle una mano amiga a quienes lo necesitan. La labor que hoy están realizando Los Bárbaros en el departamento del Chocó es muestra de la solidaridad que hoy abunda en Colombia en medio de los complejos momentos que atraviesa la nación.

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El departamento de Chocó, así como otros cuatro departamentos del país, intenta levantarse de esta emergencia para la que ninguna familia estaba preparada.