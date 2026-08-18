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Los Bárbaros, la cadena humana que mueve toneladas de ayudas para los damnificados en Chocó

Se conocieron videos por medio de las redes sociales. Son ciudadanos que arman una cadena humanitaria en medio de la crisis.

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Redacción Semana
18 de agosto de 2026 a las 9:05 a. m.
Los Bárbaros en Quibdó, Chocó.
Los Bárbaros en Quibdó, Chocó. Foto: Suministrada a SEMANA.

Varias regiones de Colombia se vieron golpeadas por el terremoto que ocurrió la mañana del lunes 10 de agosto. Uno de los departamentos que sufrieron graves afectaciones fue Chocó, a donde los colombianos siguen enviando toneladas de alimentos, elementos de aseo y otros implementos necesarios para poder levantar esta zona del país que históricamente ha estado olvidada por el Estado.

Las fuertes lluvias afectaron el albergue instalado en el Parque Olaya Herrera, donde permanecen familias damnificadas por el terremoto del 10 de agosto. Las carpas y espacios del refugio quedaron expuestos a la lluvia durante la noche.
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Por medio de las redes sociales se conocieron varios videos de un grupo de voluntarios que son llamados Los Bárbaros, quienes se movilizan por todo el departamento de Chocó con el fin de poder descargar las toneladas de ayuda que han sido enviadas desde varias zonas del territorio nacional.

Este grupo de personas dona lo que tiene: sus manos y su fuerza para descargar los camiones cargados con alimentos, agua, elementos de aseo y otras ayudas destinadas a quienes lo perdieron todo o resultaron afectados por el movimiento telúrico.

En medio de cajas, bultos y vehículos cargados, trabajan sin descanso con el fin de brindarle una mano amiga a quienes lo necesitan. La labor que hoy están realizando Los Bárbaros en el departamento del Chocó es muestra de la solidaridad que hoy abunda en Colombia en medio de los complejos momentos que atraviesa la nación.

Un miembro de un equipo de búsqueda y rescate del condado de Fairfax, Virginia, evalúa los daños causados ​​por el terremoto en Cali, Colombia, el domingo 16 de agosto de 2026. (Foto AP/Santiago Saldarriaga)
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El departamento de Chocó, así como otros cuatro departamentos del país, intenta levantarse de esta emergencia para la que ninguna familia estaba preparada.