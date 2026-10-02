“Que responda”: Char pide ubicar a hombre que tiró basura a una alcantarilla en Barranquilla

Un hombre fue captado en video mientras arrojaba basura directamente a una alcantarilla en una vía del barrio La Ceiba, en Barranquilla.

Las imágenes generaron molestia en redes sociales justo cuando el Distrito insiste en evitar residuos que puedan terminar afectando el sistema de drenaje.

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La indignación en redes sociales llegó hasta el alcalde Alejandro Char, quien decidió exponer el caso públicamente.

El mandatario reaccionó a través de su cuenta de X y pidió a las autoridades identificar y ubicar a la persona que aparece en la grabación.

“Estas conductas generan indignación y mucha tristeza. Nuestra ciudad es la casa de todos y tenemos el deber de cuidarla”, escribió Char.

El alcalde también hizo un llamado a fortalecer la cultura ciudadana. “Quien le hace daño al medioambiente y a Barranquilla debe responder por sus actos. ¡Nuestra ciudad se respeta y se cuida entre todos!”, señaló.

Un problema que preocupa a Barranquilla

El hecho cobra especial relevancia por el impacto que pueden tener los residuos sobre el sistema de drenaje de la ciudad.

Barranquilla atraviesa una época en la que las lluvias pueden generar desbordamientos de arroyos, inundaciones y otras emergencias, por lo que el Distrito ha insistido en la importancia de mantener despejados los sistemas de conducción de agua.

De hecho, la Alcaldía ha advertido que no se deben arrojar basuras, escombros ni otros residuos en calles, canales, arroyos o sistemas de drenaje, debido a que pueden producir obstrucciones y aumentar el riesgo de inundaciones.

Taxi siendo arrastrado por arroyo. Foto: Captura de pantalla Cuentas de X: Primero Barranquilla, CTV Barranquilla, Noticias RCN / Montaje SEMANA

Motociclista siendo arrastrado por arroyo. Foto: Captura de pantalla Cuentas de X: Primero Barranquilla, CTV Barranquilla, Noticias RCN / Montaje SEMANA

El Distrito también viene adelantando labores de mantenimiento de su sistema hídrico. En lo corrido de 2026, según información oficial publicada recientemente, se han intervenido más de 15 kilómetros de canales, arroyos y sistemas de conducción, además de seis kilómetros de caños y 11 rejillas de captación.

En ese contexto, las imágenes del hombre arrojando residuos en una alcantarilla generaron cuestionamientos entre ciudadanos que consideran que este tipo de comportamiento dificulta las labores de prevención y mantenimiento que realiza la ciudad.

Por ahora, el alcalde pidió que la persona que aparece en el video sea identificada y ubicada. Las autoridades deberán determinar las circunstancias del caso y las eventuales consecuencias que correspondan.

Mientras tanto, el video sigue generando indignación entre los habitantes de Barranquilla y vuelve a poner sobre la mesa la responsabilidad ciudadana frente al manejo de las basuras, especialmente en una ciudad donde el funcionamiento de los sistemas de drenaje resulta clave durante las lluvias.