Barranquilla

El duro golpe contra la extorsión en Barranquilla: cuatro capturados de la banda Los del Freseo

El operativo fue realizado tras varios meses de investigación por parte de la Policía Metropolitana.

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Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

2 de octubre de 2026 a las 7:58 a. m.
Capturados en operativos de la Policía de Barranquilla.
Capturados en operativos de la Policía de Barranquilla. Foto: Policía de Barranquilla.

Los operativos contra la extorsión no cesan en Barranquilla y en los municipios del área metropolitana. La Policía Nacional dio a conocer que logró la captura de cuatro presuntos integrantes de la banda conocida como Los del Freseo, quienes estarían vinculados con homicidios selectivos, extorsiones y tráfico de estupefacientes.

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El operativo fue llevado a cabo por integrantes de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, mediante diligencias de allanamiento adelantadas en sectores del suroccidente de Barranquilla y en el municipio de Soledad. Durante los procedimientos fueron capturados en flagrancia cuatro hombres conocidos con los alias de Masacre, Cheo, Chamo y Churchuá.

“De acuerdo con las investigaciones, los capturados serían presuntos dinamizadores de homicidios selectivos y actividades de extorsión en sectores del suroccidente de Barranquilla y el municipio de Soledad”, detalló la Policía.

La institución policial dio a conocer que los cuatro detenidos acumulan nueve anotaciones judiciales por delitos como fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, extorsión, hurto y estafa.

Los investigadores del caso precisaron que durante los allanamientos se encontraron dos armas de fuego —un revólver y una pistola—, además de 30 cartuchos calibre 9 milímetros. Asimismo, hallaron “10 panfletos extorsivos alusivos al grupo delincuencial; siete teléfonos celulares y más de 500 dosis de clorhidrato de cocaína”.

Operativos de la Policía de Barranquilla.
Operativos de la Policía de Barranquilla. Foto: SEMANA.

El coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, sostuvo que los operativos buscan impactar directamente a quienes estarían detrás de hechos que afectan la seguridad de los ciudadanos.

“Este tipo de acciones hacen parte de las estrategias que venimos desarrollando para contrarrestar el delito en Barranquilla y su área metropolitana, fortaleciendo nuestro trabajo operativo, preventivo, de inteligencia e investigación criminal”, señaló el oficial.

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La Policía indicó que continuará fortaleciendo sus capacidades de inteligencia, investigación criminal y operativas para “anticipar, disuadir y contrarrestar las diferentes manifestaciones delictivas” en Barranquilla y su área metropolitana.

Finalmente, las autoridades pidieron a los ciudadanos suministrar información que permita anticipar o esclarecer hechos delictivos a través de la Línea Contra el Crimen 317 896 5523, bajo absoluta reserva.