La Gran Vía, la obra del ‘atraso eterno’ que el gobernador Verano aún no logra entregar en Atlántico

En el departamento del Atlántico siguen registrándose molestias entre comerciantes, residentes y miembros de una veeduría, quienes aseguraron que la obra de la Gran Vía continúa siendo su dolor de cabeza porque, después de cuatro años, aún no ha sido entregada y ha causado, según denuncian, graves daños económicos y caos en la movilidad.

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Este miércoles 30 de septiembre, el periodista Jorge Cura conversó en Emisora Atlántico con Gabriel Pachón, veedor de la Gran Vía, quien señaló que uno de los principales problemas estaría relacionado con la planeación inicial del proyecto.

Según explicó, los estudios contratados por la Gobernación no habrían contemplado correctamente algunas condiciones que posteriormente surgieron durante la ejecución.

“Esta falla de planeación se debe a que originalmente la Gobernación contrata unos estudios, y en estos estudios no se prevé correctamente el tema de redes, de comunicaciones, ni tampoco se plantea el hecho de que existe una roca más fuerte de la que se empezó a evidenciar una vez se ejecutó”, sostuvo Pachón.

Asimismo, indicó: “Como confirman las dos sentencias de acción popular, la primera del Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla y la segunda del Tribunal Administrativo de Barranquilla, la estructuración, la planeación, la contratación, la ejecución y la vigilancia y supervisión han tenido una consecución bastante demorada”.

Pachón también cuestionó que la Contraloría hubiera archivado una investigación relacionada con la obra y aseguró que la comunidad interpuso una denuncia ante la Procuraduría. Además, habló de una nueva adición presupuestal por $14.000 millones para intentar culminar el proyecto.

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“Esta obra atrasada no significa automáticamente que toda la culpa recaiga sobre el contratista. Puede haber modificaciones, circunstancias técnicas, interferencias, decisiones de la administración, fuerza mayor u otras circunstancias”, explicó.

Asimismo, usuarios como Óscar Leal cuestionaron a la Gobernación del Atlántico por las demoras: “Sería bueno que la @Gobatlantico estuviera así de interesada en terminar la Gran Vía. Parece que no fueran hijos del Caribe y no les importara su gente. Todo mal en esa obra”.

A las críticas de la veeduría se sumó Carol de la Torre, gerente del centro comercial Lechamps, quien describió un complejo panorama para los establecimientos ubicados en el sector. De acuerdo con su testimonio, de los 44 locales del centro comercial, más del 70 % se encuentran vacíos.

“Yo definiría todo como una falta de respeto ante los comerciantes que quieren generar empleo. Somos muchos los afectados. Llevamos cuatro años de calvario, cuatro años padeciendo esta horrible noche”, manifestó.

La mujer, visiblemente molesta, sostuvo que los residentes de la zona y los comerciantes han recurrido a derechos de petición y tutelas en busca de respuestas y una solución definitiva.

“Lo que queremos es que haya un acercamiento real y una culminación certera, que tengamos una fecha de entrega ya, porque era hoy. Hoy tenían que entregarnos las dos vías de acceso alrededor de la rotonda. Tampoco están”, cuestionó en conversación con el comunicador Cura.

La comerciante también aseguró que la situación ha golpeado el empleo y el patrimonio de varias familias y sostuvo que actualmente el panorama alrededor del centro comercial está marcado por “tristeza, abandono, robos, oscuridad y unas vías en pésimo estado”.

“Vinieron hoy a trabajar porque vieron a los medios de comunicación. Todo este tiempo ha estado abandonado. Los obreros están esperando a que les dispongan para trabajar. Están trabajando como pueden, con las uñas, con pala, pero no es suficiente”, afirmó.