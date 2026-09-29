¿Internet gratis para Barranquilla? Alejandro Char anuncia nueva iniciativa para la ciudad

Barranquilla avanza en estrategias tecnológicas que buscan beneficiar a miles de ciudadanos que habitan la ciudad. En este caso, se trata de Internet con Propósito, un programa que busca brindar este servicio a personas que actualmente tienen dificultades para acceder a una conexión en sus hogares.

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La iniciativa fue anunciada por Alejandro Char, alcalde de la ciudad, en medio de un evento destinado a dar más información sobre cómo se desarrollará este programa en la capital del Atlántico. “Esta no es cualquier noticia, esta es la verdadera equidad, esta es la verdadera justicia social”, afirmó el mandatario.

Según lo anunciado por el mandatario, con esta iniciativa se beneficiará a 45.000 familias barranquilleras que cuentan con dificultades de conectividad, situación que puede dificultar el desarrollo de actividades que necesitan una conexión en línea para su ejecución.

Por su parte, las personas que se favorecerán con este programa serán aquellas que hagan parte de los estratos 1 y 2, ya que son la población que principalmente presenta falencias en este servicio.

Asimismo, se anunció que el plan de internet para esta estrategia será de 50 megas, las cuales estarán disponibles durante las 24 horas del día. De esta manera, los beneficiados podrán navegar y acceder a nuevas oportunidades que estén disponibles en línea.

“Era muy duro porque teníamos que pagar para obtener datos y nos atrasábamos en actividades, en tareas”, aseguró uno de los estudiantes que se verá favorecido por la iniciativa.

Durante el lanzamiento también se explicó que el objetivo del programa no será únicamente entregar conectividad a los hogares, sino promover que las familias aprovechen este servicio para desarrollar nuevas habilidades. Según lo anunciado, quienes reciban el beneficio deberán dedicar como mínimo dos horas diarias a actividades de formación y aprendizaje.

La iniciativa busca que el acceso a internet pueda convertirse en una herramienta para acercar a las familias al conocimiento, la educación y el empleo.

De acuerdo con Char, la conectividad representa una posibilidad para que los jóvenes de los barrios con mayores dificultades puedan acceder a contenidos y oportunidades que requieren conexión a internet.

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Durante el evento, el alcalde recordó que anteriormente se había planteado el objetivo de llevar internet gratuito a 100.000 hogares de Barranquilla. En el video publicado sobre el lanzamiento, señaló que el avance de este proyecto fue posible gracias al trabajo de las personas involucradas en su desarrollo.

Con Internet con Propósito, la Alcaldía de Barranquilla busca que miles de familias de estratos 1 y 2 puedan contar con una conexión permanente en sus hogares y utilizarla como una herramienta para acceder a educación, formación y nuevas oportunidades.