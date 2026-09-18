Instalar internet satelital en casa fácil y rápido: guía paso a paso para comenzar a usar Starlink

El teletrabajo y las clases virtuales se han convertido en parte de la rutina de millones de personas, y ambas actividades dependen de una conexión a internet estable. Una videollamada que se congela en medio de una reunión, una clase que se interrumpe o la imposibilidad de acceder a una plataforma educativa pueden afectar tanto la productividad como el aprendizaje.

La necesidad es aún mayor en los hogares donde varias personas trabajan o estudian al mismo tiempo, pues todos los dispositivos comparten el mismo ancho de banda. En esos casos, la calidad de la red marca la diferencia entre una experiencia fluida y una llena de interrupciones.

Qué significa 2.4 GHz y 5 GHz: esta es la diferencia que puede hacer que su wifi sea mucho más rápido

El entretenimiento también depende cada vez más de una buena conexión. Las plataformas de streaming, los videojuegos en línea y los servicios de música requieren un internet estable para funcionar sin inconvenientes.

Ante estas necesidades, el internet satelital ha ganado protagonismo durante los últimos años, especialmente porque ofrece una alternativa para personas que antes tenían pocas opciones de conectividad.

A diferencia de las redes tradicionales, que dependen de cables o antenas terrestres, esta tecnología transmite la señal mediante satélites, lo que permite llevar internet a zonas rurales, fincas, montañas e incluso embarcaciones.

El internet satelital ha ampliado las opciones de conectividad. Foto: Global Images Ukraine via Getty

Una de las opciones más conocidas es Starlink, el servicio desarrollado por SpaceX, la empresa aeroespacial fundada por Elon Musk. Su propuesta consiste en utilizar miles de satélites de órbita baja que vuelan mucho más cerca de la Tierra que los satélites convencionales, una característica que ayuda a reducir el tiempo de respuesta de la conexión.

Gracias a ello, el servicio busca ofrecer una mejor experiencia para actividades como videollamadas, clases virtuales, trabajo remoto y reproducción de contenido en streaming.

En lugar de depender de una infraestructura de cables, el sistema funciona mediante una antena instalada en la vivienda, que se comunica directamente con los satélites y, posteriormente, con estaciones terrestres conectadas a internet.

La conexión a internet se ha convertido en una herramienta necesaria. Foto: Getty Images

Cómo instalar Starlink en casa

Aunque el proceso de instalación es relativamente sencillo, hay algunos pasos importantes para obtener el mejor rendimiento.

Lo primero es elegir un lugar adecuado para la antena. Esta necesita una vista despejada del cielo para comunicarse con los satélites, por lo que conviene evitar obstáculos como árboles, edificios altos o postes cercanos.

La aplicación oficial de Starlink permite utilizar la cámara del celular para comprobar si el sitio elegido tiene obstrucciones antes de realizar la instalación.

Al principio, la antena puede colocarse sobre una superficie firme, como un patio o una terraza, para probar el servicio. Sin embargo, muchas personas prefieren instalarla de forma permanente en el techo para conseguir una señal más estable.

Starlink ofrece planes diferenciados que responden a distintos perfiles de usuario Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Una vez conectada a la corriente, la antena se orienta automáticamente, por lo que no es necesario apuntarla manualmente hacia ningún satélite.

Después, el cable de la antena debe conectarse al router incluido en el kit y enchufarse a la energía eléctrica.

Finalmente, desde la aplicación de Starlink es posible asignar un nombre a la red WiFi (SSID), crear una contraseña y comprobar el estado de la conexión.

Si todo está correctamente instalado, el servicio suele quedar listo para usarse en pocos minutos.