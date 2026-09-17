Se cayó Nequi, reportan fallas en la aplicación durante la noche del jueves 17 de septiembre: esto se sabe

Usuarios de Nequi reportan problemas para utilizar la aplicación durante la noche de este jueves, 17 de septiembre. La plataforma especializada Downdetector comenzó a registrar un aumento en los reportes desde las 6:00 p. m., con un pico de incidentes alrededor de las 6:32 p. m.

Nequi se transforma desde hoy y responde a la principal duda de sus usuarios: cuidado con los ataques

La situación ha generado dificultades para algunos usuarios que intentan ingresar a la aplicación o realizar operaciones a través del servicio financiero digital.

Nequi reporta una “interrupción parcial”

En su página oficial, Nequi señala que actualmente se presenta una “interrupción parcial” en sus servicios. La información confirma que algunas funciones de la plataforma pueden estar presentando inconvenientes.

Nequi reconoce fallas parciales en sus servicios y aún no explica cuánto durarán. Foto: Downdetector

Hasta el momento, la compañía no ha informado públicamente el alcance total de la falla ni cuánto tiempo podría tardar en normalizarse el servicio.

Estos son los problemas que reportan los usuarios

Los datos de Downdetector muestran que las principales dificultades están relacionadas con el funcionamiento de la aplicación y el inicio de sesión.

De acuerdo con el reporte disponible durante la noche de este jueves:

58 % de los reportes están relacionados con la aplicación.

de los reportes están relacionados con la aplicación. 37 % corresponden a problemas para iniciar sesión.

Los reportes comenzaron a aumentar desde las 6:00 p. m. y alcanzaron su punto más alto cerca de las 6:32 p. m., aunque la cantidad de usuarios afectados puede variar a medida que evoluciona la situación.

¿Qué se sabe hasta ahora?

Por ahora, la información disponible apunta a una interrupción parcial y no a una caída completa de todos los servicios de Nequi. Esto significa que algunos usuarios podrían continuar utilizando determinadas funciones mientras otros encuentran dificultades para ingresar o utilizar la aplicación.

Algunos usuarios todavía pueden usar Nequi, mientras otros reportan problemas para ingresar. Foto: Nequi

Se espera que Nequi entregue información adicional sobre la causa del inconveniente y la normalización de sus servicios.

Mientras persista la falla, los usuarios pueden encontrar errores al intentar abrir la aplicación, iniciar sesión o realizar determinadas operaciones.